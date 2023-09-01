FAVBET уплатил в августе более 500 млн гривен налогов

Общая сумма поддержки армии со стороны FAVBET и при содействии FAVBET Foundation уже достигла 150 млн. дол.

Украинская iGaming-компания FAVBET в августе внесла в государственную казну более 500 млн гривен налогов. Таким образом, компания остается одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на сообщение компании.

Объемы налоговых платежей удалось повысить путем более активного привлечения новых пользователей и реализации долгосрочной стратегии развития на украинском рынке.

"Игорный рынок Украины до сих пор на этапе становления, поэтому нам важно собственным примером показывать, что отрасль умеет консолидироваться и служить национальным интересам не только в период роста, но и во времена вызовов", — рассказали в FAVBET.

Сегодня FAVBET остается одним из двух организаторов украинской игорной отрасли, который одновременно предлагает пользователям лицензионные услуги онлайн-казино и букмекера. Только за первые полгода 2023-го компания перечислила в государственный бюджет более ₴280 млн в виде платежей за продление действующих, а также новые лицензии КРАИЛ.

Развивая деятельность в Украине, FAVBET одновременно увеличивает вовлеченность в благотворительные и социальные проекты, в том числе совместно с FAVBET Foundation.

Летом текущего года компания стала партнером UNITED24 и приняла участие в нескольких знаковых инициативах фандрейзинговой платформы президента Украины.

В частности, выделила ₴57,5 млн на 53 новых пикапа для оснащения "Армии дронов" и стала крупнейшим корпоративным донором "Операции "Единство" по закупке 10 тыс. FPV-дронов, передав ₴10 млн.

Общая же сумма поддержки армии со стороны FAVBET и при содействии FAVBET Foundation уже достигла ₴150 млн. Сюда входят более 200 внедорожников, в том числе автомобили для эвакуации, а также свыше 90 дронов различного типа.