Очередной скандал? Минобороны закупило некачественной еды для ВСУ на 430 млн гривен

Питание не соответствовало установленным законодательством нормам

Министерство обороны Украины, вокруг которого не утихают скандалы, закупило миллион некачественных продуктовых наборов для Вооруженных сил, заключив дополнительное соглашение с коммерческой структурой. Общая стоимость составила 430 млн гривен.

Этим соглашением подтвержден факт принятия МО некачественной продукции. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщили в Государственном бюро расследований.

"Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора в суде доказали незаконность положений дополнительного соглашения к договору о закупке продуктовых наборов для военнослужащих Вооруженных Сил Украины, заключенного Министерством обороны Украины с коммерческим обществом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительным соглашением предусмотрена закупка продуктовых наборов, которые не соответствуют установленным законодательством нормам питания для военнослужащих. Помимо того, эти наборы также не обеспечивают надлежащее удовлетворение их потребностей военных.

"При активной принципиальной позиции прокуроров судом подтверждено, что заключение такого дополнительного соглашения в договор состоялось в нарушение требований действующего законодательства и противоречит интересам государства", — сказали в ГБР.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине разгорелся скандал вокруг Минобороны из-за закупок курток по якобы завышенным ценам у турецкой компании. Позже стало известно, что одним из владельцев фирмы является племянник нардепа из "Слуги народа" Геннадия Касая.