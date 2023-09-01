Группа компаний "Здоровье" традиционно поздравила первоклассников

Семьи первоклассников с важным событием поздравил глава наблюдательного совета компании "Здоровье" Александр Доровской. К началу обучения все будущие школьники получили полезные подарки.

Это многолетняя традиция группы копаний "Здоровье", которую сохранили, несмотря на войну в стране. Каждый год здесь приветствуют семьи работников, чьи дети впервые идут в школу. Накануне 1 сентября будущие ученики получили школьные рюкзаки, наполненные всеми необходимыми принадлежностями: тетрадями, фломастерами, красками, пластилином, альбомами, пеналами и сладостями. А по требованию времени добавили туда и вещи для личной безопасности детей — фонарики и свистки.

— Хочу пожелать детям быть любознательными и настойчивыми. Получение знаний поможет им развивать наше государство и выводить его на новый уровень. Среди них вырастут будущие спортсмены, артисты, ученые, профессиональные учителя и врачи, опытные фармацевты и инженеры — новое поколение украинцев, которыми мы будем гордиться. Со своей стороны продолжаем делать все возможное, чтобы Украина скорее победила в этой войне и дети смогли наслаждаться школьной жизнью без звуков сирен, — отметил Александр Доровской, председатель наблюдательного совета компании "Здоровье".

Председатель наблюдательного совета ООО "Фармкомпания "Здоровье" Александр Доровской с коллективом сотрудников

Как социально ответственный бизнес, фармкомпания "Здоровье" с первого дня активно помогает Вооруженным силам Украины, передавая на фронт различное необходимое оборудование. В частности, особое внимание уделяют дронам, которыми обеспечивают спецназовцев, пограничников и другие подразделения.

Заботясь о защитниках на фронте, не забывают и о тех, кто получил сложные ранения и нуждается в восстановлении. Компания стала партнером Медицинского центра физиотерапии Rubinko и финансирует реабилитацию военных. Также постоянно передает лекарства и оборудование учреждениям, где лечатся наши бойцы.

Также фармкомпания "Здоровье" продолжает поддерживать работу Артцентра Zelo с детьми Харьковщины. Из-за арттерапии и различных художественных занятий специалисты центра помогают детям и взрослым восстановить ментальное здоровье, дают возможность получить новые положительные эмоции и полезные знания.