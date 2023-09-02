Более 20 миллионов гривен на помощь семьям погибших Героев и нужды ВСУ задонатили в течение лета — волонтер

Общественная организация "Мечта детей Украины" и ее руководитель известная волонтер Дана Яровая подвели итоги деятельности за три летних месяца текущего года. В организации, которая занимается детьми погибших, пленных, пропавших без вести военных, сообщили, что с июня по август 2023 года — 287 семей получили посылку с одеждой, продуктами питания, средствами гигиены и бытовой химией, памперсами, детским питанием, книгами, пазлами, играми и игрушками.

Более 1000 детей с мамами отдохнули в рамках проекта "Лето без войны" в Закарпатье, Польше, Болгарии и т.д. На летний отдых собрали около 10 млн. грн.

Стартовал проект "Открытка поддержки", благодаря которому украинцы могут напрямую адресовать теплые слова поддержки и пожелания семьям погибших Героев.

Ко Дню знаний ОО "Мечта Украины" собрала для подопечных школьников 800 рюкзаков с канцелярией, общей стоимостью почти 5 млн. грн.

На нужды ВСУ в течение лета благотворители задонатили почти 6 млн. грн, которые пошли на оплату снарядов к боевым дронам, угломеры для артиллерии, машины для фронта.