Украина ни при чем. Ну почти: Данилов рассказал, кто атакует российские нефтебазы

Киев не управляет партизанами на российской территории

Украина уже несколько лет работает над развитием программ ракетного и беспилотного вооружения, а потому сейчас для нее не является проблемой наносить удары даже по целям, которые расположены на расстоянии в 1500 километров.

Как рассказал в эфире "Украинского радио" секретарь СНБО Алексей Данилов, Украина наносит удары лишь по военным целям на территории страны-агрессора, однако там действуют и ячейки партизанов, которые не находятся под контролем Киева. Они как раз и выбирают своими целями нефтебазы и другие объекты.

При этом Данилов добавил, что использованное для атак оружие имеет украинское происхождение и ныне производится по всей стране с привлечением огромного количества частных компаний.

"Все это будет приносить свои результаты с учетом того, что мы не атакуем гражданские объекты российской федерации – школы, детские сады – как это делает страна-террорист. Мы атакуем либо заводы, либо военные производства – компоненты, убивающие наших детей. Мы должны положить этому конец", — отметил он.

По словам секретаря СНБО, законные цели на российской территории устанавливаются военным руководством, однако если какие-то партизаны захотят использовать имеющиеся средства поражения против других целей вроде нефтебаз, то Киев не сможет им это запретить.

Как сообщалось ранее, в ночь на 30 августа взрывы прозвучали в нескольких российских городах. В Пскове удар был нанесен по аэродрому, где находились транспортные самолеты, в Брянске удару подвергся один из крупнейших в россии завод электроники. Также взрыв прозвучал в Туле.