Сбор на внешкольное образование для детей погибших героев: ОО "Мрія дітей України" и ПриватБанк запустили проект "Свои дети"

Стартовал совместный проект ОО "Мрія дітей України" и Приватбанка "Свои дети", цель которого собрать средства на внешкольное образование детей, чьи родители оказались в плену, пропали без вести или погибли в результате войны. Все деньги пойдут на оплату кружков, курсов и занятий для детей.

"Бывают ли чужими дети? Должны ли мы оставаться в стороне от судьбы детей, которые потеряли кого-то из родителей на войне? Должны ли мы пройти мимо ребенка, который получил уже такой огромный мешок горя, боли и страданий? Остаемся ли мы людьми после этого? Сможем ли мы смотреть в глаза этим детям, а самое главное в глаза своим личным детям? Прежде чем пройти мимо этого проекта, задайте себе вопрос, что бы вы сделали по отношению к своему ребенку в начале учебного года? Чем бы обеспечивали, что бы организовывали, какие кружки, какие секции? Какие таланты и предпочтения своих детей вы бы поддерживали?", — говорит глава ОО "Мечта детей Украины", известная волонтер Дана Яровая.

Она подчеркнула, что как мама троих детей уже ответила на эти вопросы: чужих детей не бывает. И призвала украинцев активно приобщаться к этому амбициозному проекту, который должен обеспечить возможности для обучения и поддержать развитие таких детей через кружки, курсы, специализированные занятия. Проект базируется на персонализированном подходе и потребностях каждой семьи, нуждающихся в такой помощи.

"В наших силах сделать так, чтобы детство таких детей было наполнено вниманием и заботой. Наша организация имеет большой опыт поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, мы находимся в постоянном контакте с ними, точно знаем потребности и оказываем целевую помощь. Сегодня мы не имеем право оставаться в стороне от тысяч судеб детей. Маленькие украинцы имеют право на большое будущее", — говорит председатель ОО "Мрія дітей України" Дана Яровая.

На попечении ОО "Мрія дітей України" уже находятся более 2 тыс. семей из всех регионов Украины. Организация работает по направлениям: образовательные программы, оздоровительные программы и гуманитарная помощь.

Поддержать проект можно через удобные каналы и сервисы ПриватБанка: