ВСУ с начала большой войны получили уже 210 авто при содействии Favbet Foundation

ВСУ получили при содействии Favbet Foundation более 90 дронов разного типа, в том числе ударного

Вооруженные силы Украины и другие Силы обороны страны с начала войны получили 210 автомобилей при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation

Об этом сообщает Телеграф со ссылкой на сообщение фонда.

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы удовлетворить потребности военных подразделений в транспорте, особенно сейчас, в условиях нашего контрнаступления. Автомобили помогают бойцам оперативнее менять позиции, доставлять необходимые грузы и, что главное, – эвакуировать раненых побратымив из зоны боевых действий", — отметил вице-президент фонда Игорь Сирук.

На днях Favbet Foundation передал Запорожскому военному госпиталю сразу два реанимобиля Renault Trafic.

Автомобили уже работают в горячих точках, эвакуируя раненых бойцов из медицинских пунктов в стационарные медучреждения.

"Каждый автомобиль спасает десятки жизней наших воинов, ведь часто даже минута имеет решающее значение. Поэтому спасибо волонтерам за кареты "скорой", которые сейчас крайне необходимы для эвакуации раненых", — отметил военнослужащий медицинской части Александр Сафронов.

Напомним, недавно компания Favbet приобрела и передала для ударных рот "Армии дронов" 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek.

Также ВСУ получили при содействии Favbet Foundation более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

В целом суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн грн.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.