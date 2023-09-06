Покупаешь акционную продукцию с изображением беспилотника – помогаешь приобрести "мини-акулу" для ВСУ

Каждый может принять участие в приобретении беспилотника для ВСУ, всего лишь купив акционный товар.

Группа украинских предприятий продолжает начатый месяц тому назад сбор на беспилотник Shark Mini для Вооруженных сил Украины, на который за это время удалось собрать треть необходимой суммы — 800 000 гривен.

Как сообщил 6 сентября на своей странице в соцсети Фейсбук генеральный директор ООО "Молочная компания "Волошковое поле" Андрей Табалов, такую сумму удалось собрать благодаря покупателям и предприятиям, которые присоединились к акции — Первомайскому молочноконсервному комбинату, ПАО "Одесский Каравай", ООО "Черкассылеб" ТД" и ЧАО "Юрия" ТМ "Волошковое поле".

"Это треть от необходимой суммы. Но у нас впереди еще два месяца акции. Ищите на полках акционную продукцию с изображением беспилотника, потому что с каждой такой единицы от 50 коп. до 1 грн будет перечислено на покупку БПЛА SHARK Mini. Это большая цель для нас, но вместе мы достигнем поставленных целей!", — отметил Андрей Табалов.

Как сообщалось, эта благотворительная акция продлится до 31 октября 2023 года. Закупку и передачу дрона военным проведет благотворительный фонд семьи Табаловых.

Беспилотный летательный аппарат Shark Mini – разработка украинской компании Ukrspecsystems. Дрон весит всего 5 кг и его можно переносить в двух рюкзаках. При этом его запуск не требует никакого оборудования и может быть осуществлен прямо с руки, а на распаковку рюкзака и запуск дрона уйдет не больше пяти минут. Он прекрасно справляется с задачами разведки, ведь малозаметен и имеет хорошую оптику.