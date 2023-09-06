Волонтеры передали еще четыре пикапа защитникам, сражающимся за Украину в самых горячих направлениях

С начала полномасштабного вторжения фонд предоставляет защитникам все необходимое.

Военнослужащие из четырех частей получили пикапы, старлинки и другое необходимое оборудование от Благотворительного фонда Вадима Столара. Об этом говорится в сюжете Новости.LIVE.

"Одна из самых главных задач, которую мы с командой ставим перед собой, — помощь военным. С начала полномасштабного вторжения мы предоставляем защитникам все необходимое — от амуниции и теплой одежды до антидрон-систем, беспилотников, тепловизоров и другого высокотехнологичного снаряжения. И, конечно же, постоянно передаем автомобили, потому что они являются незаменимыми помощниками на фронте, повышая мобильность подразделений, позволяя быстрее маневрировать, оперативно подвозить боеприпасы и, что очень важно — эвакуировать с поля боя раненых, спасая жизнь людей", — говорит основатель Фонда, народный депутат Вадим Столар.

В этот раз волонтеры приобрели и передали полноприводные пикапы четырем воинским частям.

"Итак, автомобили являются важным инструментом этой войны, который существенно помогает защитникам гнать врага с нашей земли. Поэтому и запросы от бойцов на такую технику, желательно высокой проходимости и емкости, идут постоянно. А мы в свою очередь стараемся как можно быстрее их удовлетворять — и будем делать это до самой Победы Украины!" – уверяет благотворитель.

"Сегодня мы собрались для того, чтобы в очередной раз передать автомобили на фронт для наших военных. На этот раз закупили и подготовили для защитников пикапы в ответ на их запрос. Они имеют увеличенную вместимость, хорошую проходимость, поэтому всегда пригодятся на передовой. Авто мы передали для четырех воинских частей: А0501, А1376, А1965 и А0593. Кроме этих четырех пикапов, мы передаем также старлинки и прибор ночного видения – на них также был запрос от наших военных", – рассказала волонтер Благотворительного фонда Наталья Приходько.

Она также рассказала о подарках, которые волонтерам привезли военные.

"Это фрагмент шахеда, сбитого нашими силами ПВО, а вот фрагмент сбившей его ракеты. Они теперь в коллекции нашего Фонда. Хотела бы поблагодарить 301 зенитный ракетный полк за ту работу, которую они выполняют", — подчеркнула Наталья Приходько.

В целом по состоянию на 6 сентября 2023 помощь защитникам с начала полномасштабной войны от Фонда составила:

военное снаряжение, инструменты и одежда – 43 120 единиц;

высокотехнологичные товары и техника (квадрокоптеры, антидрон-системы, тепловизоры, видеокамеры и т.п.) – 508 единиц;

специализированные внедорожники, бронеавтомобили, виброкотки и моторные лодки – 51 единица.

"Наше подразделение очень благодарно за оказанную помощь в виде такой "красотки", которая нам пригодится. Сегодня вечером она уже будет работать по назначению, там, на боевой позиции", — отметил военнослужащий Игорь Шрам, позывной "Депутат".

Позывной "Цыган", представитель 36 отдельного батальона морской пехоты, и позывной "Ганц", представитель роты УБП "Ахиллес" 92 штурмовой бригады, также отметили, что автомобили будут в работе буквально через несколько дней — на Запорожском, Луганском и Донецком направлениях в соответствии.

"Благодарю фонд, потому что это случай, когда люди пообещали — люди сделали. Эту войну мы выигрываем только так: сказал — сделал, без лишних разговоров и волокиты. Хорошо, что есть такие люди, которые берут и делают — мы за это очень благодарны", – констатировал военнослужащий Андрей Задорожный.