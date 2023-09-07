"Перережем артерию": майор ВСУ объяснил, что станет переломным моментом войны

От того места, где сейчас находятся наши войска до оккупированного города меньше 20 километров

В ходе контрнаступления ВСУ уже приближаются к Токмаку в Запорожской области. Когда военные выйдут на этот город, даже еще не освободив его, это уже будет переломным моментом. Однако захватчики будут бороться за него до конца и ждать от них "жеста доброй воли", как в том же Херсоне, не стоит.

Оккупантам важен этот город, так как он является железнодорожным узлом через который идет железная дорога в Мелитополь и дальше в Джанкой. Других железных дорог в этом районе нет. Об этом ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал в интервью OBOZREVATEL.

"От того места, где сейчас находятся наши войска, до Токмака меньше 20 километров. Поэтому, конечно, это расстояние нашим Силам обороны удастся преодолеть. Будет ли какой-то "жест доброй воли", сказать трудно", — отметил он.

Алексей Гетьман подчеркнул, что если удастся перерезать эту артерию снабжения, то оккупанты останутся без железной дороги, по которой они перевозят все, что им необходимо. В частности, на территорию Херсонщины и Крыма.

"Враг предпочитает артиллерию. Это не большая тайна, ведь артиллерия – самое сильное звено россиян. Когда они останутся без снарядов, без возможности замены артиллерийских систем, которые вышли из строя или использовали свой резерв, им просто нечем будет обороняться, разве что живой силой, которую они не привыкли щадить", — добавил собеседник.

Также он объяснил, что нет смысла цепляться за названия населенных пунктов, ведь это на войне не главное. Главное – сделать так, чтобы враг не мог вести боевых действий.

"Внимательно посмотрите на линии обороны врага – все они построены вдоль железной дороги. Волноваха – Токмак – Джанкой. Они железную дорогу обороняют, а не какие-то населенные пункты с каким-нибудь названием. Когда мы выйдем на эту железную дорогу и они лишатся возможности что-либо перевозить, это будет проблема. Например, сравните: поезд – это 30-40 вагонов, и один автомобиль или даже колонну автомобилей. Это невозможно сравнить. Они останутся без снабжения всем, что необходимо", — подчеркнул Гетьман.

Когда украинские военные выйдут на Токмак, и не освободят его, а просто перережут железнодорожное сообщение — это уже будет переломный момент в войне, а не просто освобождение населенного пункта.

"Потому нет, никаких "жестов доброй воли" в Токмаке не будет. Они будут сражаться до последнего. Они перебросили туда десант из Луганского и Херсонского направления. Они прекрасно понимают, что оставшись без логистики, без возможности поставки чего-либо, всю южную группировку, включая Крым, они полностью проигрывают. Поэтому сюда брошены все силы", — подытожил майор.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после освобождения населенного пункта Работино, украинским военным стал открыть путь на Токмак.