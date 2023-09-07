Остался с прибылью: за десятки тысяч липовых премий врач на Львовщине получил смешной штраф

Свою вину он признал частично

Директор городской больницы во Львовской области сам себе выписывал премии. Таким образом он получил 37 тысяч гривен, за что получил штраф, который меньше в 10 раз.

Сокальский районный суд Львовской области оштрафовал директора КНП "Великомостовская городская больница" Игоря Демьянчука. Он четырежды выписывал себе премии как хирургу, обязанности которого исполнял по совместительству, пишет zaxid.net.

Согласно материалам дела, с апреля 2021 года Игорь Демьянчук исполнял обязанности директора Великомостовской городской больницы, одновременно исполняя обязанности хирурга на 0,5 ставки. В сентябре 2021 года он два раза выписал себе как хирургу по 9 тысяч гривен премии, а в декабре — дважды по 9,4 тысяч гривен. При этом он не уведомил Великомостовский городской совет об существующем конфликте интересов в ходе премирования сотрудников.

На Игоря Демьянчука было составлено два админпротокола по ч. 1 ст. 172-7 и еще два по ч. 2 этой же статьи КУоАП. Медик признал свою вину частично.

Судья Сокальского райсуда Лидия Фарина признала Игоря Демьянчука виновным в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и назначила ему 3 400 гривен штрафа. Это постановление может быть обжаловано в апелляционном суде.

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