Уже не нравится "СВО"? Уровень поддержки войны среди россиян снижается (опрос)

Темпы снижения поддержки войны ускоряются

Уровень поддержки войны среди россиян снижается. За полтора года войны 10 процентов россиян изменили свое мнение по поводу так называемой "СВО".

Так, по данным российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр", в августе 2023 года поддерживают войну в Украине 70% из опрошенных (38 "определенно" и 32 "скорее поддерживают). Стоит отметить, что процент хоть и является высоким, но в сравнении с данными за начало войны, показывает постепенное снижение её поддержки. Согласно опросу данного центра, в марте 2022 года количество россиян, которые поддерживают "СВО" составляло 80%. Соответственно, 10% россиян изменили свое мнение.

Более того, судя по опросу, темпы снижения поддержки войны ускоряются. С июля по август 2023 года от такой позиции отказались 5% россиян. Это половина из тех, кто отказался поддерживать "СВО" за полтора года.

Напомним, ранее мы писали о том, что за последние полтора года, с момента полномасштабного вторжения россии в Украину, жители рф больше всего тревожились из-за мобилизации осенью 2022 года. Остальное беспокоило их гораздо меньше.