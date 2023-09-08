Политолог Тарас Загородний: Негативные слухи о Виталии Кропачеве распускали его конкуренты в угольной отрасли

Негативные слухи о владельце угольной компании "Укрдонинвест" Виталие Кропачеве распускали его конкуренты в угольной отрасли. Об этом заявил известный украинский политолог Тарас Загородний в своем личном блоге.

Загородний создал личный рейтинг бизнесменов, которые перечисляют сотни миллионов гривен на нужды ВСУ, куда, в частности, включил и Виталия Кропачева.

"Увидел в СМИ слухи о том, что люди Кропачева "отжимали" шахты. Но эти слухи не подтвердились. Из разных источников сообщают, что их распускали конкуренты в угольной отрасли", — уверенно заявляет Загородний.

Загородний пишет, что Виталий Кропачев оказывает помощь по двум направлениям – переселенцам и ВСУ. "На территории бывшей детской базы "Славутич" под Переяславом Виталий Кропачев организовал лагерь для внутренне перемещенных лиц из Краматорска, Бахмута, Горловки, Славянска, Лисичанска, Лимана, Торецка, Изюма, Мариуполя и других городов. Для армии деньги собирает практически каждая компания бизнесмена, например, во время благотворительного концертного тура "Воля" телеканал Ukraine WorldNews (владелец канала Виталий Кропачев), певица Екатерина Бужинская и артист Михаил Грицкан собрали 3,3 млн грн. Средства переданы 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс" на дрони для аэроразведки", — пишет Загородний.

Напомним, Виталий Кропачев – украинский бизнесмен с активами в угольной, машиностроительной, строительной и транспортной отраслях, медиа.

ООО "Краснолиманское" бизнесмена Виталия Кропачева по итогам 2022 года уплатило в бюджеты всех уровней 581,2 млн грн налогов.