Годовщина освобождения Балаклеи: Залужный показал яркие кадры операции (видео)

Город был освобожден во время первого этапа Слобожанской операции

Сегодня, 8 сентября, годовщина освобождения города Балаклея. Ровно год назад в результате успешного контрнаступления украинских войск оккупанты бросились на утек из города, в котором, как утверждали россияне, они "навсегда".

По случаю годовщины освобождения главком ВСУ Валерий Залужный напомнил, как это было. По его словам, тогда Украина задействовала свои танковые, механизированные и легкие моторизированные подразделения. Они действовали при поддержке дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

"После прорыва вражеской обороны успех развивали мобильные рейдовые группы", — напомнимл Залужный.

Главком также отметил, что Балаклея была важным узлом коммуникаций на юге Харьковской области, а ее деоккупация создала благоприятные условия для развития наступления на Купянск.

Напомним, что успешная операция ВСУ по деоккупации Харьковской области произошла осенью 2022 года. Тогда россиян удалось отбросить аж за государственную границу.

Ранее мы писали о том, что в США насторожили прогнозом насчет летнего контрнаступления ВСУ.