Готовил удары по киевским ТЭЦ: задержан украинский военный, который работал на ФСБ (фото)
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Военного ФСБшники завербовали еще в январе
Служба безопасности Украины задержала предателя, который готовил удары рф по столичным ТЭЦ. Агентом ФСБ оказался нацгвардеец.
Так, по данным СБУ, контрактника одного из воинских частей Нацгвардии российская ФСБ завербовала в январе 2023 года. Чтобы привлечь военного к негласному сотрудничеству, оккупанты задействовали своего резидента (руководителя агентурной группы). Им оказался бывший военнослужащий Нацгвардии, уволившийся со службы по состоянию здоровья и уехавший в одну из европейских стран.
"Находясь за пределами Украины, резидент давал указания своему агенту в Киеве. В частности, попросил собирать геолокацию тепловых электростанций в столице. Также врага интересовали сведения о техническом состоянии энергообъектов и уровнем их защиты подразделениями Сил обороны. Всю полученную информацию российский агент направлял резиденту через мессенджер в виде фотографий с описанием системы охраны", — говорится в сообщении.
Сообщается, что за каждое выполненное задание предатели получали от 100 до 1000 долларов. Сумма зависела от сложности проделанной "работы" и важности полученной информации.
"По имеющимся данным, разведывательные сведения требовались оккупантам для подготовки к новым воздушным ударам по Киеву на период холодов", — рассказывают правоохранители.
Сотрудники СБУ задержали агента фсб "на горячем" (во время выполнения очередного вражеского задания). После этого у фигуранта прошли обыски, во время которых была обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу россии.
По данным Офиса Генпрокурора, также подозреваемый передал подробную информацию о системах защиты территории Института ядерных исследований НАН Украины. В настоящий момент обоим фигурантам уже было сообщено о подозрении. Задержанный агент ФСБ находится под стражей. Ему грозит пожизненное. Его куратор, поскольку находится за границей, получил подозрение заочно.
Напомним, ранее мы писали о том, что Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований передали в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Крымского управления Службы безопасности Олега Кулинича, который, по версии следствия, работал на российскую ФСБ.