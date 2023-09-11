Контрнаступление ВСУ: Зеленский объяснил, почему "счастливого конца не будет"

Зеленский уже не впервые отвечает критикам ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский ответил всем "экспертам" войны в Україне. Он заявил, что это не кино и, тем более, не фильм со счастливым концом.

Так, по словам Зеленского, наступательная операция Украині не продлится полтора часа как в фильме. Он также добавил, что все хотят "хэппи-энда", но его уже не может быть.

"Это не фильм со счастливым концом. У нас не будет счастливого конца. Мы потеряли много людей. Счастливого конца не будет. Мы должны это признать", — сказал он в разговоре с журналистом CNN.

Зеленский объяснил, что Украина сейчас платит наивысшую цену за свою победу.

"Это правда. Я не хочу повторять эти слова, но… Все знают об этой войне, но иногда просто знать недостаточно", — говорит украинский лидер.

Президент сказал, что "единственная позиция в этом: победа – это не счастье. Победа – это одна-единственная возможность объединиться. И западные граждане должны понять: не просто наши ценности – общие ценности. Это наша война – общая война".

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский уже отвечал на критику украинского контрнаступления. Ответ последовал на слова американских и других западных официальных лиц о том, что в США советуют "Украине быть менее склонной к риску и полностью направить свои силы на главное направление контрнаступления — юг и перестать концентрироваться на востоке, где задействована почти половина Сил обороны".

Ранее мы писали о том, что в НАТО оценили ход украинского контрнаступления. По мнению генсека Альянса, сейчас ВСУ "набирают обороты".