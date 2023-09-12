Favbet Foundation передал морпехам ВСУ микроавтобус Volkswagen

ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал вооруженным силам Украины микроавтобус Volkswagen LT 35.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль получил отдельный батальон морской пехоты. Подразделение непосредственно участвует в боевых действиях на востоке Украины.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 210 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, которые приобретены компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн. грн.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.