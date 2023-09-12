"Украинцы плохо понимают": социологи о шуме вокруг Зеленского и опроса о коррупции

Украинцы нуждаются в том, чтобы власть приняла решительные меры против коррупционеров

В Киевском международном институте социологии отреагировали на критику опроса о коррупции в Украине. Социологи заявили, что сейчас Владимира Зеленского поддерживает рекордно высокая часть населения и запрос на борьбу с коррупцией не означает ее снижения.

Об этом сказано в пресс-релизе на сайте КМИС. Социологи отметили, что украинцы хотят побороть коррупцию, но плохо разбираются в вертикали власти Украины.

Так, в КМИС добавили, что многие украинцы уровняли понятие "ответственности" за борьбу с коррупцией с "причастностью" к этой борьбе, но делать этого не стоит.

"Среди общественности есть ощутимый запрос на борьбу с коррупцией. Кроме этого, украинцы преимущественно плохо разбираются в государственном управлении, и кто и за что несет ответственность и где может оказать влияние", — подчеркнули социологи.

Из-за этого граждане персонализируют в лице президента именно того, кто должен и может, по их мнению, принимать серьезные шаги по борьбе с коррупцией. Особенно силен этот запрос от украинцев на фоне того, что поддержка Владимира Зеленского в обществе сейчас на высоком уровне и граждане ожидают от лидера страны серьезных шагов.

"То есть сейчас этот вопрос отражает запрос и призыв общественности к президенту совершить решительные действия, направленные на борьбу с коррупцией…Надо понимать общий политический контекст и политические последствия. В настоящее время Зеленский сохраняет рекордно высокую поддержку (80-85% доверия или одобрения деятельности в зависимости от формулировки вопроса)", — добавили социологию

Опрос показал, что только четверть населения хотела бы видеть на посту президента другого человека после победы. Остальные же полностью или преимущественно довольны действиями нынешнего главы Украины.

"Поэтому нынешний призыв к президенту бороться с коррупцией не означает снижение и кризис поддержки (однако, конечно, в долгосрочной перспективе и особенно после Победы и после смены повестки дня могут быть существенные изменения)", — резюмировали в КМИС.

Отметим, согласно опросу Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, проведенному совместно с Киевским международным институтом социологии, на начало июля 78% опрошенных считали, что президент Украины несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях, а не согласны с этим утверждением только 18% опрошенных.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, касается ли коррупция помощи союзников. Владимир Зеленский четко ответил на этот вопрос.