Блестящая работа ВСУ: стало известно о новых успехах украинской армии

Враг несет значительные потери как в живой силе, так и в технике

Украинские военные в ходе проведения контрнаступления продолжают добиваться успехов на фронте. На некоторых участках они держат оборону, а на некоторых — проводят штурмовые действия, заставляя противника отходить с занятых позиций.

Частичный успех воинов ВСУ отмечается в районе Клещиевки Донецкой области. Защитники наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Об этом говорится в свежей сводке Генштаба от 13 сентября.

Неподалеку от Авдеевки и Марьинки российские оккупанты пытаются вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Только за последние сутки было около 20 неудачных попыток.

"Кроме того, все атаки врага в районах Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. В то же время, на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия и отвоевывать нашу землю", — говорится в сообщении.

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины возле Орехово-Васильевки.

Наступательная операция Сил обороны продолжается тем временем на Мелитопольском направлении. Воины наносят врагу значительные потери в живой силе и техники и заставляют противника отходить. В результате штурмовых действий наши военные имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр рассказала об успехах украинских военных на фронте. По ее словам, продвижение наших защитников происходит сразу на трех направлениях.