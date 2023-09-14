"Если мы этого не сделаем..." Блинкен рассказал, почему США помогают Украине

Американский чиновник рассказал о позиции в отношении Киева

США будут всячески пытаться помешать россии добиться стратегических успехов в войне в Украине. Если этого не случится сейчас, то агрессор "получит открытое приглашение везде и всюду".

Такую точку зрения выразил государственный секретарь США Энтони Блинкен, слова которого приводит пресс-служба Госдепа. По его словам, Штаты должны позаботиться о том, что Украина крепко стояла на ногах не только в военном плане, но и в демократическом и экономическом.

"Конечная цель двойная. Во-первых, это, конечно, лишить россию любого стратегического успеха в Украине, потому что если мы этого не сделаем, то это будет открытым приглашением для агрессоров везде и всюду", — уточнил он.

Блинкен считает, что оккупанты уже потерпели неудачу, так как планировали стереть Украину с карты.

"Они хотели покончить с ее идентичностью как независимой страны, включить ее в состав россии. Это уже не удалось", — сказал он.

Теперь же, по словам Блинкена, нужно помочь украинцам вернуть оккупированные территории. Он считает, что США должны и дальше делать многое для стабильности в Украине.

"Это не является рецептом какой-то бессрочной поддержки со стороны всего мира, чтобы Украина продолжала двигаться вперед. Это подведение Украины к тому моменту, когда в военном, экономическом, демократическом плане она будет крепко стоять на собственных ногах", – завершил чиновник.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Блинкен приезжал в Украину.