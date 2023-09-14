"Быстрее нельзя": офицер ВСУ объяснил проблемы с доставкой западной техники

Как проходит процесс поставок техники в Украину от этапа договоренности до доставки

Во время полномасштабной войны Украина продолжает получать от союзников вооружение и технику, однако этот процесс занимает много времени. От заказа до получения может пройти до нескольких месяцев, потому как быстрее эту процедуру совершить нельзя.

Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал офицер управления логистики Штаба командования ТРО ВСУ, подполковник Виктор Шевченко. На примере Великобритании он объяснил, как проходит процесс поставок техники в Украину от этапа договоренности до доставки.

"В Великобритании техника списывается, затем ее выкупают частные компании, ремонтируют и отправляют по всему миру, где есть вооруженные конфликты. Это отдельная часть бизнеса, которым британцы занимаются уже 30 лет", — отметил собеседник.

По словам Виктора Шевченко, с момента, как Украина выбрала технику, до момента, когда она будет поставлена в страну, проходит примерно три месяца.

"Месяц времени занимает получение лицензии британским продавцом согласно действующему законодательству. За этот месяц он ее ремонтирует. Через месяц логисты, получив экспертную лицензию от Великобритании, готовят документы на транзит техники по странам Европы. Этот процесс также занимает около месяца. Многое еще зависит от страны. Польша и Германия около двух недель, а Нидерланды это 3-4 дня. Собрав весь пакет документов на логистику, начинается сам процесс перевозки, который занимает до двух недель. Поэтому скорее нельзя", — объяснил подполковник.

Тем временем через Францию, как отметил Шевченко, Украина вообще не перевозит технику, поскольку это занимает много времени и более того, в итоге можно остаться и вовсе ни с чем.

"Потому что Франция согласовывает документы около месяца и были случаи, что они вообще могут не согласовать и отказать без объяснения причин. А поскольку нам нужно максимально экономить время, поэтому такая история", — сказал Виктор Шевченко.

Полный текст интервью читайте в материале на сайте "Телеграф": Нужна для контрнаступления ВСУ: в терробороне рассказали, как по крохам собирают технику в Европе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил положительные новости насчет важного вооружения для ВСУ.