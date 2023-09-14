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Группа компаний "Здоровье" финансирует реабилитацию раненых защитников Украины

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Группа компаний "Здоровье" финансирует реабилитацию раненых защитников Украины Новость обновлена 14 сентября 2023, 19:40

При поддержке фармкомпании Здоровье военные получают квалифицированную помощь в восстановлении подвижности конечностей в харьковском Центре физиотерапии и реабилитации. Эффективное лечение позволяет воинам вернуться к нормальной жизни.

Центр обладает передовым оборудованием и применяет инновационные методы, разработанные для эффективного восстановления. Специалисты применяют индивидуальные программы лечения с учетом потребностей каждого пациента. Главная ценность метода – возвращение к здоровой и активной жизни без лишних операций.

Фармацевтическая компания "Здоровье" финансирует лечение именно защитников, которым после сложных операций необходима помощь в восстановлении рук и ног.

Защитники, проходящие программу восстановления, благодарят центр и его руководителя — врача Аркадия Рубина, и фармкомпанию, которая оплачивает их лечение. И делятся историями своего выздоровления.

— После получения минно-взрывной травмы я лечился в госпитале, но все равно не мог становиться на ногу. Передвигался на костылях. Сейчас совсем другая ситуация – благодаря специалистам центра я уже могу опираться на нее, по кухне сам хожу, – рассказал защитник.

Другой военный обратился с раненой рукой — неподалеку от Волчанска его группа попала под обстрел и концовку почти полностью оторвало.

— В госпитале мне пересаживали кости и нервы, потому что их практически не было. Знакомые посоветовали эту клинику и я узнал, что фармкомпания "Здоровье" финансирует лечение таких как я. Благодаря их общей помощи уже вернулась некоторая чувствительность и могу сгибать пальцы, – поделился раненый боец.

Фармкомпания "Здоровье" продолжает свою систематическую поддержку армии. С начала войны более 25 млн грн благотворительной помощи предоставили лекарственными средствами. Кроме медицинской помощи, передали более 60 квадрокоптеров, часть из которых оснащена тепловизорами, автомобилями и различным оборудованием.