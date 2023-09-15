"Чем дальше, тем труднее": у Лубинца рассказали, как Украина возвращает похищенных детей

Точных цифр по депортированным никто назвать не может

Возвращение украинских детей, которых похищают российские оккупанты, это целая спецоперация. Каждый отдельный случай требует особого внимания.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала представитель уполномоченного по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова. По её словам, по каждому человеку или ребенку отдельно направляются запросы, отдельно происходит коммуникация, поскольку все консульские связи между Украиной и рф были прекращены, остался только канал с уполномоченным по правам человека.

"И чем дальше, тем труднее возвращать ребенка… Этими вопросами лично занимается омбудсман Дмитрий Лубинец, как и коммуникацией с той стороной, с москальковой, уполномоченной рф по правам человека. Он постоянно пытается общаться с той стороной, но, к сожалению, не всегда мы получаем положительные ответы. И зачастую эти ответы звучат так: "У нас нет таких детей". На предложение наше предоставить тогда с их стороны список тех детей, которые у них есть, говорят, что они не могут дать эту информацию, потому что это персональные данные. Или еще какие-то причины называют, почему нам информация не поступает", — рассказала она.

Суслова отмечает, что количество депортированных детей сейчас коммуницируется на уровне официального портала "Дети войны". Это около 20 тысяч детей. Однако на самом деле точных цифр никто не знает.

"Это данные и депортированных детей, и принудительно перемещенных. Этих детей может быть больше, потому что война идет в Украине с 2014 года", — говорит Суслова.

Больше о том, как возвращать наших граждан, как рф пытается убедить их, что нужно воевать против Украины, и о том, подтверждена ли информация о пребывании украинских детей в Беларуси вы можете прочитать в полной версии интервью Ирины Сусловой "Телеграфу" под названием "Дети по возвращении из рф боятся пить воду и есть, потому что думают, что их здесь хотят убить — Ирина Суслова".

Ранее мы писали о том, как именно россия похищает украинских детей.