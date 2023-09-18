Виталий Кропачев: Киев и Чернигов накопили вдвое больше угля чем год назад, в рамках сотрудничества с "Укрдонинвестом"

Украинский бизнесмен, владелец угольной компании "Укрдонинвест" и телеканала "Ukraine World News" Виталий Кропачев рассказал "Телеграфу" о готовности Киева к отопительному сезону, о том, будет ли снова покупать порт, и о том, что главное в восстановлении украинской экономики.

Имя Виталия Кропачева, ранее не особо известное широкому кругу украинцев, в 2023 году довольно часто появляется в СМИ. В январе Кропачев запустил телеканал Ukraine World News, а в марте компания Кропачева "Укрдонинвест" стала победителем конкурса на покупку Белгород-Днестровского порта, однако затем отказалась его покупать. Позже стало известно, что "Укрдонинвест" является основным поставщиком угля на Дарницкую ТЭЦ Киева, и во многом благодаря менеджменту компании, Киев был обеспечен углем в военную зиму 2022-2023 гг.

Какая ситуация с углем в Киеве на предстоящий отопительный сезон, зачем Кропачеву канал, какое видение будущего Украины у представителей бизнеса, — об этом Виталий Кропачев рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

Что ждет украинскую энергетику зимой?

Украину ожидает бесспорно сложная зима. В условиях войны, мы не можем расслабляться ни на минуту. Я читал оценки, что в декабре 2022 года украинский бизнес потерял 15% продуктивного времени из-за блекаутов. И с помощью генераторов удалось заместить менее чем 1% этих потерь. Но разница в том, что сейчас у нас есть возможность подготовиться. Мы точно знаем, что рашисты будут обстреливать нашу энергетику. Правительство обязано принять все необходимые меры, чтобы мы прошли зиму.

Я могу сказать, на примере сотрудников "Укрдонинвеста". Когда вы включаете свет, заряжаете телефон – просто подумайте о тех людях, которые рискуя своей жизнью добывают уголь неподалеку от линии фронта. На наши фабрики были прилеты рашистских снарядов, нашим людям только вот сейчас министерство согласовало бронь. Шахтерский труд и раньше был тяжелым, а сейчас – эти люди просто святые.

Дарницкая ТЭЦ распространила заявление, что фактически благодаря поддержке "Укрдонинвеста" ТЭЦ была обеспечена углем прошлой зимой. Можете рассказать подробнее об этом?

Фактически мы были основными поставщиками на Дарницкую ТЭЦ, и на ряд других теплоэлектроцентралей. Зашли в хорошую конструктивную работу, был диалог, и всем было удобно. Благодаря такой консолидации мы наполнили склады, и у них уровень складов соответствовал норме, утвержденной Министерством энергетики. Поэтому отопительный сезон они прошли без срывов.

В этом году ТЭЦ Киева уже сделали необходимые приготовления?

На данный момент — я знаю, что они уже накопили даже больше товарной продукции перед началом отопительного сезона. Сегодня, думаю, они спокойно (по крайней мере, Киев и Чернигов) и однозначно будут с балансовым запасом топлива. Слава Богу, руководство данной компании нормально с нами работает, платит, у нас вполне адекватные отношения.

К сожалению, ситуация не везде оптимистичная. По моим данным, у Центрэнерго сейчас проблемы с накоплением угля на складах, а также полный провал ремонтных работ, в результате чего, например, Змиевская ТЭС уже сейчас не генерирует электроэнергию уже несколько дней. Как я говорил, рашисты точно будут обстреливать нашу энергосистему. К сожалению, Центрэнерго не готово к зиме, по разным причинам, но основная – это все же руководство компании, которое провалило подготовку к зиме и ремонтно-восстановительные работы.

Послушайте, не только я, но журналисты, эксперты, профессиональное сообщество бьет тревогу, мол зима на носу, контрактов на уголь нет, только слова о том, что в Польше будут закупать. Ребята, ну это же не нормально. Хочу сказать следующее, что несмотря на то, что у нас с Центрэнерго все еще идет судебный процесс, что у них перед нами немалые долги, мы готовы поставлять уголь на предприятие. Сейчас речь не должна идти о каком-то бизнес-противостоянии, на кону жизни людей, на кону – судьба страны. "Укрдонинвест" готов работать на благо страны, как и всегда.

После подрыва российскими войсками Каховской ГЭС, Украина осталась без значительного источника электроэнергии, а значит, что выросла нагрузка на ТЭЦ. Как вы считаете, есть ли смысл отстраивать Каховскую ГЭС, или лучше вложить деньги в возобновляемую энергию, или может переоборудовать ТЭЦ?

Смотрите, в любом случае восстановление необходимо. Уместна ли эта работа сейчас, это уже другой вопрос. Но Каховская ГЭС, помимо всего прочего, была распределителем воды. Поэтому, думаю, ее однозначно необходимо будет восстановить.

Но в то же время мы сегодня видим дефицит в системе, который пока никуда не денется в связи с определенными потерями. И альтернативная энергетика будет развиваться. Но в любом случае мы понимаем, что ТЭЦ будут продолжать работать для балансировки. Есть же моменты, которые связаны с атомными станциями, работой атомных блоков. Но это все надо рассматривать не с точки зрения гидроэнергетики и теплоэнергетики, а в контексте баланса энергетики всей страны.

Тогда это будет правильным, и в таком случае мы будем понимать, сколько у нас осталось в работе блоков АЭС, когда они будут выходить, как это все будет балансироваться. Это — комплексный вопрос.

Давайте вспомним нашумевшую историю про Белгород-Днестровский порт, который вы сначала купили, а потом отказались платить. Вы заявили, что проблема была в том, что вы не согласовали с ФГИУ вопрос документов. Но тем не менее, вы все еще заинтересованы в покупке порта?

Конечно. Рано или поздно война закончится. Нашей компании необходимо усиление логистической цепочки, в частности порт с его инфраструктурой. Сейчас, со срывом Россией зерновой сделки и атакой на портовые ресурсы, русские пытаются блокировать Украину, но, уверен, что им это не удастся. Украина была, есть и будет морской державой. Другое дело, что государству совершенно точно будет необходима помощь частного бизнеса в восстановлении портов. Мы готовы помочь стране и инвестировать в модернизацию этих транспортных узлов. В частности, через речные порты в устье Дуная до начала полномасштабного вторжения транспортировалось около 5% украинского экспорта, а сейчас их роль значительно возросла. Но физически они могут обрабатывать в 20 раз меньше груза, чем морские порты. Надо строить, надо инвестировать, увеличивать пропускную способность. Нужны новые склады и причалы.

Вы можете сказать, в какой конкретно порт вы планируете инвестировать в будущем?

Пока нет, я говорю, что, когда будет необходимость, мы рассмотрим такую возможность. Но разные варианты у меня на столе, конечно.

СМИ позиционируют вас как угольного бизнесмена с медийными активами. Вам принадлежит телеканал Ukraine World News. Какие еще у вас активы в медиа-бизнесе и зачем они вам?

В 2019 году я купил канал Так TV, в декабре 2021 года – ООО "Эра Продакшн". Я смотрел на медиа, как на бизнес, который может приносить прибыль. Рекламный рынок, контент, заработок на digital-платформах. После года войны, решил, что самое время собрать хороших специалистов в одну команду, дать время на откатать идеи, чтобы выйти в безубыточность через 2-3 года, а затем начать зарабатывать. Стоимость производства контента сейчас не настолько высокая, при этом, могу констатировать, что рекламный рынок уже восстанавливается потихоньку.

Конечно же, медиа сейчас работает с той же целью, с которой каждый день просыпается каждый гражданин Украины – делать всё, что приближает победу Украины. Каждый день, когда коллектив канала делает и транслирует наш продукт, – мне хочется верить, что мы приближаем победу Украины. Так, к примеру, с помощью канала мы поддержали Всеукраинский тур "Воля". Заслуженный артист Украины Михаил Грицкан и народная артистка Украины Катерина Бужинская задумали большой концертный тур по Украине и Европе, чтобы собрать средства на помощь ЗСУ. В какой-то момент к ним присоединился и UWN. Мы собрали 3,5 миллиона гривен, которые пойдут на ВСУ и на помощь тем, кто остался без жилья в результате российской агрессии. Сейчас мы планируем и другие акции, направленные на помощь ВСУ и украинцам, пострадавшим от агрессии. Следите за эфирами UWN.

В завершение, вопрос о будущем. Какие вы видите перспективы у украинской экономики? Что нужно делать в первую очередь для скорейшего восстановления страны?

Самый главный вызов, который будет стоять перед Украиной, – это возвращение граждан домой. В ООН недавно посчитали, что около 6,2 млн украинских беженцев разбросаны по всему миру. И их необходимо убедить вернуться. Многие уже полтора года живут за границей, выучили язык, устроились на работу. Но они должны знать, что их дом здесь. Они нужны Украине, со всем своим опытом, связями, образованием. Украина, в свою очередь, должна будет обеспечить всем безопасность, возможность жить и трудиться. Лучше дома – ничего нет. И мы сейчас должны делать все, для защиты своего дома, а затем – для его обустройства.