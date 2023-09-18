"Было недостаточно": генерал рассказал, сколько военных обороняли юг в начале большой войны

Фактически три опорных пункта – вот кто встречал в первый день противника

В начале полномасштабного вторжения россии на территорию Украины группировка "Юг" насчитывала 1,5 тысяч военных, которые защищали страну на южном направлении. Этого количества было недостаточно даже для ведения стабилизационной операции.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал генерал-майор Андрей Соколов, который с октября 2021 года и по состоянию на начало полномасштабного российского вторжения был командующим управлением войск "Юг".

"Группировка "Юг" была основана на ротационной основе. То есть, одни люди приходили, потом они заменялись другими людьми. Если брать общую численность боевых общевойсковых подразделений, на момент вторжения было около 1,5 тысячи человек", — сказал он.

По словам Соколова, в 59-й бригаде личный состав примерно насчитывал 1300 человек. Эта бригада вышла из зоны ООС в конце года и находилась на восстановлении боеспособности. Когда воины были назначены в состав группировки, процесс восстановления еще не был завершен.

"Они были перемещены в Олешковские пески на полигон. Укомплектованность этой бригады была где-то до 60%. Артиллерия имела неполный состав, потому что два дивизиона находились на учебе в "Девочках" (полигон на Киевщине — Ред.), группа инженерного обеспечения — это саперы — также находилась на учебе в Каменец-Подольском", — объяснил Соколов.

Также генерал-майор добавил, что в 137-м батальоне морской пехоты, который был укомплектован на 50%, было еще порядка 250 человек. Часть их них — срочники, которые вели стабилизационные действия на границе с Крымом.

"Что такое стабилизационные деяния? Они были растянуты где-то на участке до 200 километров наблюдательными постами вдоль всей границы и наблюдали за действиями противника, чтобы не было какого-либо незаконного пересечения. И только небольшая часть – это где-то один взвод (15-45 человек – Ред.) – находилась в опорном пункте непосредственно перед мостом Чонгар. Где-то еще до взвода находилось возле КПВВ "Каланчак", там тоже был опорный пункт. И еще один взводный опорный пункт у села Каиры – это Чаплинский КПВВ, напротив завода "Титан". Фактически три опорных пункта – вот кто встречал в первый день противника", — объяснил Соколов.

На вопрос журналистов насчет того, почему на юге было так мало военных, генерал-майор ответил, что безусловно, этого количества было недостаточно даже для ведения стабилизационной операции.

"Во время обострения предполагалось иметь две бригады: одна на Херсонском направлении должна была выполнять задачи, вести стабилизационные действия, одна – на Мелитопольском. И один батальон, который как передовое подразделение стоял прямо на грани", — сказал он.

Андрей Соколов подчеркнул, что даже этих сил он не имел. У него была только одна бригада. При этом на Мелитопольском направлении вообще не было сил. Генерал-майор отправил свой резерв, танковую роту, чтобы хоть как-то его прикрыть.

"Я их перекинул туда в район где-то за неделю до вторжения, понимая, что это направление вообще никем не прикрыто", — рассказал Соколов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Владимир Зеленский не исключает, что полномасштабная война в Украине может закончиться до конца 2023 года. Он назвал факторы, которые повлияют на это.