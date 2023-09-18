Российские ракеты сбили все, "Шахеды" - нет: Игнат рассказал, почему так происходит

Дроны дешевле ракет, поэтому россия сосредоточилась именно на БПЛА

Дроны-камикадзе, которыми российские оккупанты атакуют города и села Украины, по-прежнему остаются непростой целью для сил противовоздушной обороны.

Как украинские военные борются с "Шахедами" рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Подробности он озвучил в эфире телемарафона.

По словам спикера, "Шахеды" сбивать очень сложно, несмотря на их небольшую площадь и скорость. "Но все равно они остаются сложными целями для ПВО, ведь созданы преодолевать эту систему. У них такое назначение", — отметил Игнат.

Спикер Воздушных сил ВСУ пояснил, что российские оккупанты планируют свои атаки заранее. С помощью БПЛА противник пытается поразить объекты, которые Украина старается уберечь от врага. Поэтому россияне прокладывают маршруты именно таким образом, что беспилотник становится сбить тяжело. Они стараются запутать украинскую ПВО, атакуя "Шахедами" с разных направлений и по разным маршрутам.

Так, ночная атака по Украине 18 сентября показала, что ВСУ не всегда удается сбить все БПЛА противника. На этот раз украинские военные смогли уничтожить 18 дронов "Шахед" из 24 запущенных. А вот с крылатыми ракетами ПВО справилась на "отлично", сбив все 17 целей.

Ранее Телеграф сообщил, что командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев наградил украинских защитников, которые боронят небо и землю страны.