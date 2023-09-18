Владелец "Укрдонинвеста" Кропачев: Компании, работающие с "Укрдонинвестом", накопили достаточно угля на зиму, мы готовы помочь и Центрэнерго

Часть ТЭЦ однозначно будет с запасом топлива на отопительный сезон, но ситуация с готовностью к зиме не везде хороша, говорит Виталий Кропачев.

ТЭЦ в Киеве и Черкассах, сотрудничающие с "Укрдонинвестом", уже накопили вдвое больше угля к отопительному сезону. Об этом в интервью "Телеграфу" заявил владелец компании "Укрдонинвест" Виталий Кропачев.

"Я знаю, что они уже накопили даже больше товарной продукции перед началом отопительного сезона. Сегодня, думаю, они спокойно (по крайней мере, Киев и Черкассы) и однозначно будут с балансовым запасом топлива. Слава Богу, руководство этой компании нормально с нами работает, платит, у нас вполне адекватные отношения", — заявил бизнесмен.

Однако ситуация с готовностью к зиме не везде хорошая. "По моим данным, Центрэнерго сейчас испытывает проблемы с накоплением угля на складах, а также полный провал ремонтных работ, в результате чего, например, Змиевская ТЭС на данный момент вообще не генерирует электроэнергию, и эта ситуация длится уже несколько дней. Как я говорил, рашисты будут точно обстреливать нашу энергосистему. К сожалению, Центрэнерго не готово к зиме, по разным причинам, но основная – это все же руководство компании, которое провалило подготовку к зиме и ремонтно-восстановительные работы… Зима на носу, контрактов на уголь нет, только слова о том, что в Польше будут покупать… Ребята, ну это же не нормально… Хочу сказать следующее, что, несмотря на то, что у нас с Центрэнерго все еще продолжается судебный процесс, что у них перед нами немалые долги, мы готовы поставлять уголь на предприятие. На данный момент речь не должна идти о каком-либо бизнес-противостоянии, мы говорим о жизни людей, мы говорим о судьбе страны. "Укрдонинвест" готов работать на благо страны, как всегда", — заявил Виталий Кропачев.

Полное интервью Виталия Кропачева "Телеграфу" читайте по ссылке: "Виталий Кропачев: Киев и Черкассы накопили вдвое больше угля, чем год назад, в рамках сотрудничества с "Укрдонинвестом"