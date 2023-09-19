"Смена оперативной обстановки на юге": Залужный сделал загадочное заявление

Контрнаступление продолжается

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел общую работу с начальником Генштаба и командирами стратегической группировки "Таврия". Их подразделения сражаются на юге нашей страны.

Об этом сообщает пресс-служба главкома. По словам генерала, в ходе работы была согласована последовательность наших шагов с учетом "смены оперативной обстановки на фронте, активности противника и всех возможных угроз".

Отмечается, что несмотря на яростное сопротивление врага, наши защитники неустанно и решительно продолжают вести наступательные действия по освобождению украинской территории.

Для справки: Таврийское направление охватывает Запорожскую область и часть Донецкой, включая линию фронта до Авдеевки.

ОСГВ Таврия командует бригадный генерал Тарнавский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский сделал важное заявление о контрнаступлении ВСУ.

Также мы сообщали о том, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр официально подтвердила об освобождении села Клищиевка неподалеку от Бахмута. Возвращение этого населенного пункта, как утверждают военные, позволит нашей армии создать плацдарм для дальнейшего продвижения.