Для восстановления контроля надлежащего качества вещевого обеспечения ВСУ не хватает только согласования Минюста – Яровая

Государственная регуляторная служба Украины согласовала проект приказа Минобороны по контролю качества вещевого имущества, поставляемого для нужд ВСУ. Соответствующий документ на своей странице в Фейсбуке опубликовала известная волонтер, член киевского общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая. Она сообщила, что фактически речь идет о восстановлении приказа Минобороны №375, предусматривающего, что вещевое имущество принимается согласно техническим требованиям, эталонному образцу, утвержденному Генеральным Штабом, и с возможностью рандомной проверки партии товара.

"Аккурат 20.09.2022 года, под завоз тех же турецких курток, приказ изменили. Прием происходил по рабочему образцу на "глаз"", — отметила Яровая.

Волонтер сообщила, что начался прием зимней формы, проторгованной на площадке Прозорро. И, для того чтобы проконтролировать надлежащее качество товара, нужно восстановить приказ.

"Оказалось, приказ не покидал стен Министерства обороны. Но сдача зимней одежды идет, и я чувствую свою ответственность не только за ее цену и сроки, но и за качество. Поэтому ногами иду в Государственную регуляторную службу Украины к Алексею Кучеру. Объясняю ему серьезность ситуации, и огромная ему благодарность, и работникам его службы за быстрое, оперативное реагирование на представленный пакет документов. Ура! 375 приказ прошел Государственную регуляторную службу!", — написала Яровая.

По ее словам, для возвращения должного контроля за вещевым обеспечением ВСУ теперь не хватает только согласования Министерства юстиции. Волонтер призвала профильного Министра как можно скорее согласовать документ.

"Я готова с извинениями, кофе и круассанами приехать и к Министру Юстиции. За вами один шаг. И на "глаз" больше никто принимать вещевое имущество не будет. А будут принимать его, как и должны принимать: согласно техническим требованиям, эталонного образца и с рандомной лабораторной проверкой партии товара", — подчеркнула Яровая.