Украинским бойцам передали вертолет беглого олигарха (фото)

Сам олигарх находится за пределами Украины

Арестованный вертолет экс-нардепа и акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго передали в одну из боевых частей ВСУ. ОН был арестован в рамках расследования уголовного производства ДБР в марте 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По решению военного командования страны для обеспечения выполнения боевых задач одной из частей было осуществлено принудительное отчуждение вертолета. Это воздушное судно принадлежало подконтрольному бывшему депутату юридическому лицу. Жеваго использовал его в личных целях во время пребывания на территории Украины", — сказано в сообщении.

Вертолет Жеваго, переданный ВСУ

Напомним, в 2019 году Жеваго сообщили о подозрении в рамках расследования уголовного производства о растрате 113 млн долларов средств банка "Финансы и кредит". Также подозрения объявили ряду топ-менеджеров банка. Его объявили в розыск по Украине. В июле 2021 года ГБР сообщило, что бизнесмен объявлен в международный розыск Интерпола. В декабре 2022 года Жеваго задержала полиция Франции на горнолыжном курорте Куршевель. Украина подала запрос на его экстрадицию, но он был отклонен.

Как сообщал "Телеграф", в январе 2023 года стало известно, что Жеваго по решению французского суда якобы вышел на свободу под залог в один миллион евро. Адвокаты Жеваго заявили суду в Шамбере, что дело против него является политическим преследованием.