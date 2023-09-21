Парламентская Спецкомиссия по защите инвесторов займется делом Укринбанка"

Временная специальная комиссия парламента по защите инвесторов начала расследование борьбы государства за "Укринбанк", за который Фонд гарантирования вкладов судится уже 7 лет.

Об этом сообщила глава Парламентской спецкомиссии Галина Янченко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в парламентскую ВСК обратились бывшие заемщики "Укринбанка", которых сегодня рейдерит финкомпания, называющая себя "правопреемником" банка.

"Когда мы стали разбираться в истории глубже, обнаружили много интересных деталей. Например, что финкомпания, которая типа "купила" банк, создана бывшими владельцами "Укринбанка", которые в свое время и довели его до неплатежеспособности. А теперь пытаются через суды забрать еще и ликвидные залоги банка. И что сама финкомпания на месте банка заявилась сомнительным с точки зрения закона способом, и только после того, как государство уплатило вкладчикам "Укринбанка" 1,9 млрд грн. И что сама финкомпания — банкрот, до сих пор зарегистрированная во временно оккупированном Северодонецке", — отметила нардеп.

Галина Янченко отметила, что ВСК по вопросам защиты инвесторов намерена не дать нанести вред ни предприятиям, страдающим попытками рейдерства, ни государству, которое уже рассчиталось с вкладчиками "Укринбанка" из государственного бюджета. И в этом вопросе, отметила нардеп, Парламентская спецкомиссия является союзником с Фондом гарантирования вкладов физлиц.

"ПАО "Укринбанк" в 2016 г. был выведен из-под управления Фонда гарантирования вкладов со всеми активами. Фонд до сих пор не получил возмещения своих кредиторских требований и не смог продолжить удовлетворение требований остальных кредиторов в соответствии с законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц", — сообщал ранее Фонд гарантирования вкладов на информационный запрос "Телеграф".

Ранее Телеграф писал о том, как Фонд гарантирования вкладов борется за Укринбанк.