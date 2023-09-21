Запад должен увеличить военную помощь Украине, а не бояться распада РФ - эстонский парламентарий

То, что происходит — это о всем мировом правопорядке, считает Марк Михкельсон.

Объемы западной военной помощи не соответствуют поставленными боевыми задачами потому, что коллективный Запад не осознает важность исхода войны для всего мира. Также, у западных партнеров отсутствует стратегия в отношении ядерной угрозы и есть опасения относительно дезинтеграционных процессов внутри РФ, которые могу возникнуть в результате военной победы Украины. Такой подход следует изменить — Украина должна быть обеспечена всем необходимым вооружением для освобождения собственных оккупированных территорий. Об этом в комментарии Guildhall заявил глава комитета по международным отношениям парламента Эстонии Марко Михкельсон, который посещает передовую и общается с украинскими военными с 2014 года.

По его мнению, интенсивность боевых действий не соответствует объёмам выделяемой помощи. Также актуальным вопросом является "возраст" выделяемого вооружения.

"Почему Запад не предоставляет Украине военную помощь в нужных объемах, когда вместо отправки десятков танков, нужны тысячи, когда нужно ждать принятия политических решений в отношении авиации четвертого поколения или дальнобойной артиллерии типа ATACAMS, или еще чего-то? Это объясняется отсутствием ясности стратегических целей западных стран в отношении России. На международной арене я выступил с критикой и заявил, что на Западе все еще нет достаточного осознания, насколько стратегически важна эта война, не только для Украины и ее территориальной целостности, но и для всего международного правопорядка", — считает Марко Михкельсон.

По мнению эстонского парламентария, с начала войны проделана большая робота — изменилась позиция Германии и других стран, возобновлены производственные мощности, для помощи Украине и пополнения собственных запасов вооружений. Но, для достижения устойчивого мира в Украине и Европе, нужно оказывать военную помощь украинской армии в гораздо больших объемах.

"В августе 1991 года, президент Буш в украинском парламенте призывал Украину не "расшатывать лодку". Я думаю, по причине ошибочного понимания стратегической стабильности, в том числе, вопроса контроля над ядерными вооружениями. Но, произошел коллапс СССР и ничего не случилось с ядерным оружием. Сегодня, мы имеем схожую ситуацию — это не о России и даже не о контроле над ядерными вооружениями. То, что происходит — это о всем мировом правопорядке, это о территориальной целостности Украины. Абсолютно неприемлемо, когда в современном мире член Совета Безопасности ООН проводит агрессию, оккупирует территории. Нам нужно думать не о том, что случится с Россией, если Украина поднимет флаг над Севастополем, а чтобы люди, которые сейчас в страшных условиях, под оккупацией, были освобождены. Это абсолютно разные вопросы и поэтому мы так сильно призываем принять Украину в НАТО как можно скорее", — подытожил глава комитета по международным отношениям парламента Эстонии.