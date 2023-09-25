Решение суда: страна-агрессор больше не будет получать авторские выплаты из Украины за музыку

На украинские роялти российский шоу-биз больше может не рассчитывать

Верховный Суд признал недействительным соглашение с российским правообладателем ООО "ОЛЛ Мюзик Паблишинг", с которым взаимодействовало украинское предприятие "Мировая музыка". Компания заявляла себя владельцем прав на музыкальные произведения на территории Украины достаточно большого количества исполнителей (в частности, музыкальный каталог "Kobalt Music").

Постановление Верховного Суда уже обнародовано в реестре. Это решение означает, что к стране-агрессору наконец-то прекратился отток роялти и платежей за авторские права.

Украинская радиостанция "Хит FM" фактически остановила попытку этих двух предприятий взимать средства с отечественных радиовещателей в пользу фактически российской компании. Рынок положительно отреагировал на справедливое и вполне логичное решение суда. Поскольку именно такое решение сделало невозможным опосредованное отмывание средств на спонсирование войны рф против нашего государства.

Путем, который прошел "Хит FM", сейчас ищет справедливости еще одна радиостанция — "Мелодия FM". То есть, подобное дело будет рассматриваться Верховным судом уже 27 сентября. В разговоре с изданием директор радиостанции Татьяна Фролова выразила надежду, что и в случае с "Мелодией FM" суд примет единственно верное и справедливое решение в пользу украинской радиостанции. По ее мнению, нельзя разрешать косвенно российским компаниям выводить средства из Украины.