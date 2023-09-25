Укр

Favbet Foundation передал ВСУ еще сразу два автомобиля

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Теперь военным будет легче бить врага Новость обновлена 25 сентября 2023, 10:53
Теперь военным будет легче бить врага. Фото Favbet Foundation

Уже более 220 "железных лошадок" от Фонда помогают нашим воинам на фронте

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины сразу два автомобиля — микроавтобус Volkswagen LT35 и полноприводный турбодизельный внедорожник Hyundai Santa Fe.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на уведомление фонда.

Автомобили переданы в минометную батарею, которая работает на Купянском направлении. Также учебный центр этого подразделения получил телевизоры и оргтехнику.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 220 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Также ВСУ получили при содействии фонда более 115 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.