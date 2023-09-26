Польша назвала условие для улучшения отношений с Украиной: в Киеве придумали свое решение проблемы с экспортом

В Польше попытались объяснить свое эмбарго

Министры сельского хозяйства стран Вышеградской группы, в том числе Польши, Чехии, Венгрии и Словакии заявили, что если Украина отзовет свою жалобу в ВТО (Всемирная торговая организация) по поводу аграрного эмбарго, то это "улучшит ситуацию и атмосферу во взаимоотношениях". Правда они не ответили на вопос о том, будет ли наша страна это делать.

Об этом пишет RMF 24. Так, по словам заместителя министра сельского хозяйства Польши, министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский не ответил на его вопрос об отзыве жалобы во время переговоров в чешском городе Зноймо.

"Министр сказал, что это не является ключевым вопросом, но это ключевой вопрос для нас. Это очень важно. Это создало бы хороший климат, и мы бы избежали многомесячных разбирательств", — сказал Бартосик.

Чиновник сказал, что Украина придерживается позиции по выдаче собственных лицензий, однако его страна не может согласиться на это в данный момент.

Он отметил, что эмбарго подкрепляется тем, что "объемы транзита увеличиваются каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Поэтому непонятно, почему Евросоюз не продлил свое регулирование", а также добавил, что самый главный вывод встречи заключается в том, что "зерно из Украины должно поступать туда, где оно необходимо, и не должно вызывать затруднений на рынках соседних стран и оказывать негативное влияние на сельское хозяйство этих стран".

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, чот 26 сентября біло подписано постановление о внедрении механизма верификации и согласования 4 групп украинского аграрного экспорта для пяти соседних стран.

"Этот механизм Украина представила в рамках плана по разрешению зернового кризиса, который поддержала Европейская комиссия. 4 страны проработали украинский план, высказали свои конструктивные замечания и предложения и готовы к обсуждению. И только одно государство против. К сожалению, у нас нет этому ни логического, ни экономического объяснения", — подчеркнул премьер.

По его словам, Украинское правительство уже готовит соответствующие документы с Румынией и Болгарией.

"Эти страны не нарушали торговые правила Евросоюза и Соглашение об ассоциации и не вводили односторонние ограничения. Благодарны всем соседям, открытым к компромиссу", — говорит он.

Напомним, о том, кто виноват в эскалации между Украиной и Польшей, и при чем здесь выборы и россия, читайте в комментарии Игара Тышкевича "Телеграфу": "Ситуация критическая, есть риск разрастания конфликта: эксперт о скандалах между Польшей и Украиной".

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