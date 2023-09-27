В Крыму умер известный писатель, который выступал против российской оккупации

Живя в оккупированном Бахчисарае, он продолжал считать себя гражданином Украины

В Крыму умер известный историк, писатель Олекса Гайворонский. Всю жизнь он посвятил изучению истории крымских татар, он считается одним из лучших знатоков истории Крымского ханства и Золотой Орды.

Об этом сообщается на Facebook-странице редакции Crimean Tatars. Гайворонский боролся с тяжелой болезнью.

После оккупации Крыма россией в 2014 году Олекса Гайворонский решил остаться в своем родном Бахчисарае, но продолжал считать себя гражданином Украины. Он пояснял, что остается в Крыму из-за сложных исторических причин, называя себя "пленником обстоятельств".

Олекса Гайворонский

"Его вклад в историю крымских татар сложно оценить. Он открыл нам мир Крымского Ханства и Золотой Орды, рассказал о всех сохранившихся памятниках полуострова. Он по крупицам собирал историю Страны Крым и щедро делился своими знаниями. Олекса Гайворонский был ещё и сценаристом: именно он создал сценарий к первому крымскотатарскому детскому фильму-сказке "Хыдыр-деде", исследовал биографию Исмаила Гаспринского для фильма "Переводчик", познакомил нас с биографией Бекира Чобан-Заде в фильме "Путь джигита"", — сказано в некрологе.

Олекса Гайворонский начал карьеру в 1996 году в Бахчисарайском культурном заповеднике. 15 лет он работал в Ханском дворце в Бахчисарае.

"Будучи музейным работником, я был не столько исследователем академического типа, сколько популяризатором истории. То есть своей задачей я считал доступно рассказывать людям, что такое Крымское ханство, что это была за цивилизация, в чем ценность ее памятников для исторического достояния Украины и Европы в целом", – говорил Гайворонский в одном из интервью.

В 2016 году Олекса Гайворонский представил одну из своих книг, названную "Страна Крым. Очерки о памятниках истории Крымского ханата", на Форуме издателей во Львове. Кроме того, он является автором двухтомника с названием "Повелители двух материков," в котором рассматривается история Крыма с XV по XVIII века.

Кроме этого Гайворонский писал сценарии и в ходе работы над ними исследовал биографии исторических личностей. Он создал сценарий к первому крымскотатарскому детскому фильму-сказке "Хидыр-деде" и исследовал биографии Исмаила Гаспринского для фильма "Переводчик" и Бекира Чобан-Заде для фильма "Путь джигита".

В январе 2017 года историк удалил все свои страницы в соцсетях. В своем Facebook он оставил только ссылку на электронную почту.

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