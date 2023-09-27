Украина в огне: в ГСЧС бьют в набат из-за огромных площадей пожаров в стране

Причин этому сразу несколько

В Украине по состоянию на 27 сентября наблюдается повышенная пожароопасность. В настоящий момент по всей стране пламенем объяты уже десятки гектаров земель.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. По информации спасателей, только за прошедшие сутки пожарные потушили 261 пожар на площади более 170 га. Над этим работали 1170 спасателей и 268 единиц техники.

"Жаркая погода и человеческая халатность, к сожалению, приводят к масштабным пожарам, в результате которых наносится значительный вред окружающей среде, а иногда даже уничтожаются дома, травмируются и гибнут люди", — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что прямо сейчас наши защитники и защитницы титаническими усилиями борются за каждый клочок земли, уничтожая оккупантов и призывали не помогать уничтожать врагам наше родное.

"Вы не повышаете плодородие земли, безжалостным огнем вы ее просто уничтожаете!", — предупредили пожарные.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве вспыхнул мощный пожар. Горело одноэтажное здание сервисного центра.