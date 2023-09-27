Кацуба рассказал, почему важно планировать во время войны

Именно во время острых кризисов планирование позволяет рационально распределять ресурсы и избавиться от всего лишнего

Война рушит стабильность, которую каждый из нас строит в своей голове и вокруг себя. Каждый из нас хочет иметь свою зону комфорта, хотя бы верить в ее существование. Это справедливо и для предпринимателей, строящих бизнес в Украине, пишет предприниматель и эксперт по вопросам энергетики Александр Кацуба.

"Чтобы найти стабильность в голове и в делах, мы должны думать о будущем. Планировать развитие бизнеса, строить механизмы адаптации к новым вызовам, искать новые рынки и оптимизации", — отмечает эксперт.

По мнению Кацубы, планирование создает ощущение, что бизнес работает и справляется с трудностями не просто так: впереди будущее, за которое стоит бороться.

Предприниматель также отмечает, что планирование позволяет определять ключевые приоритеты, адаптировать процессы под вызовы, которые каждый день создает для нас российская оккупационная армия. Именно такая приоритезация позволяет понимать, зачем продолжать работать, оставаться в стране и продолжать строить бизнес вопреки всему. Дальнейшее планирование и видение помогает и владельцам, и менеджменту сконцентрироваться на моделировании лучшего и более эффективного будущего.

Кацуба добавляет, что сценарий будущего позволит пережить вызовы, если с холодной головой смотреть вперед. Надо обмениваться мнениями с партнерами, менеджментом, сотрудниками, ключевыми контрагентами. Тогда качество планировки возрастет на порядок, даже если вы планируете во тьме при отключении света, резюмирует предприниматель