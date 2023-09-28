Укр

Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление очередной внедорожник Nissan Navara

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление очередной внедорожник Nissan Navara Новость обновлена 28 сентября 2023, 18:22

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины внедорожник Nissan Navara.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль активно работает на востоке Украины в составе стрелковой роты, вовлеченной в выполнение боевых задач на критически важных участках фронта.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 220 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Также ВСУ получили при содействии фонда более 115 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.