Боролся за жизнь 11 дней: в Полтаве торжественно похоронили сапера, подорвавшегося на Донбассе

Украинского защитника похоронили на Затуринском кладбище

В Полтаве провели в последний путь пиротехника, сапера ГСЧС Дмитрий Цися, который наехал на противотанковую мину в лесном массиве Донецкой области в ходе выполнения работ. За жизнь мужчины боролись 11 дней.

Проститься с погибшим пришли его родные, близкие и коллеги. Об этом сообщили в Telegram-канале Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Воздать честь Герою и провести в последний путь пришли коллеги Дмитрия из разных областей, родные и друзья. Похоронили спасателя на Аллее Героев на Затуринском кладбище", — говорится в сообщении.

Коллеги погибшего сапера напомнили, что 15 сентября, вблизи города Лиман автомобиль саперов ГСЧС наехал на противотанковую мину. Дмитрий Цись получил серьезные травмы, а также ожоги лица и верхних конечностей. Его госпитализировали в Лиманскую больницу и в тот же день перевели в Ожоговый центр в Киев Киевской городской больницы №2. 26 сентября мужчина скончался.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Сумской области провели в последний путь украинского военного Михаила Кузьминского. Во время траурной церемонии на кладбище раздались взрывы, враг начал обстрел.