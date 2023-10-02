От онлайн-свечи — к "трудотерапии" в секте: психологи предупредили о рисках духовного спасения в религии

В Украине отмечено определенное разочарование в канонических религиях и увеличение числа верующих евангелических церквей

Жизнь в условиях полномасштабной войны с рф накладывает отпечаток на психологическое состояние украинцев. Справиться со стрессом и найти точку опоры некоторым помогает работа с психологом. Однако далеко не все граждане имеют возможность обратиться к специалисту, а некоторым психотерапия до сих пор кажется чем-то "лишним", поэтому большинство украинцев в темные времена ищет утешение в вере.

По результатам исследований Центра Разумкова, за первые девять месяцев полномасштабной войны в Украине доля признающих себя верующими граждан выросла с 68% до 74%. Кроме того, 26% опрошенных заявили, что с февраля 2022 года стали более религиозными людьми, чем раньше.

Острая потребность в преодолении страха и отчаяния может подтолкнуть новообращенного "в объятия" представителей не только официально зарегистрированных религиозных общин (которых на территории Украины действует более 36 тысяч) из числа канонических верований, но и так называемых "кураторов" или "наставников" сектантских движений.

Может ли вера стать спасением во время полномасштабной войны и коренного излома привычного образа жизни, и как понять, что близкий человек попал под влияние секты, "Телеграф" спрашивал у религиоведов и психологов.

Церковная "психотерапия"

На днях на официальном сайте Украинской православной церкви (ПЦУ) заработал сервис, позволяющий верующим присутствовать на богослужении через видеотрансляцию, поставить свечу или подать записки за упокой и за здоровье в дистанционном режиме. Услуга не является бесплатной, однако благодаря ей тысячи верующих имеют возможность не терять связь с богом при любых обстоятельствах.

Следует отметить, что подобная активизация произошла не только в ПЦУ, но и у представителей других религиозных течений. Так, в последнее время на улицах украинских городов стало больше проповедников религиозного центра "Свидетелей Иеговы", которые очень охотно (если не сказать — навязчиво) общаются с желающими приобщиться к их вере.

С точки зрения психологии, поиск верующих именно в такие сложные времена вполне оправдан, ведь во многих религиях мира эпидемии и войны считаются предвестниками "судного дня". Учитывая, что события последних трех лет в Украине действительно носят несколько апокалиптический характер, большинство граждан остро нуждаются в вере в лучшее и надежде на светлое будущее.

По словам религиоведа, руководителя проекта "Религия в огне" Руслана Халикова, с началом полномасштабного вторжения россии в Украину религиозные организации выступили одной из самых активных волонтерских, благотворительных сред, и в то же время остались ячейками, где люди могут получить духовное утешение и найти поддержку. Именно этим обусловлен рост числа верующих с февраля 2022 года.

"В некоторых церквях, в частности в протестантских, состав верующих обновился на половину или даже на две трети (кто-то уехал, кто-то наоборот — приехал из прифронтовых населенных пунктов, но есть и те, кто именно сейчас пришел в религиозную жизнь). Впрочем, немало людей напротив, разочаровались в своей религии, обвиняя высшие силы в неспособности помочь и отвлечь войну. Поэтому это не односторонняя динамика, а более сложная", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Следует отметить, что разочарование в канонической вере действительно имеет место. По данным исследований Центра Разумкова, 4% опрошенных в ноябре 2022 года признались, что стали менее религиозными с началом полномасштабной войны, еще 12,5% респондентов сообщили, что теперь реже посещают церковь. Впрочем, в целом украинцы относятся к религии положительно или нейтрально. Доля тех, кто считает, что церковь оказывает негативное влияние на общество, составляет лишь 3%.

Руслан Халиков объясняет: человеку в принципе трудно самостоятельно преодолеть столь ужасающие ситуации. Кто-то ищет утешение в религии, кто-то в других сообществах, но гораздо проще проживать кризис в среде единомышленников.

"Безусловно, очень важно поддерживать своих близких, чтобы никто из членов семьи не оставался один на один со своими переживаниями. Но также нормально искать сообщества, где люди могут поддерживать друг друга, и ничего плохого нет, если это будут религиозные сообщества. В то же время, не стоит забывать о возможности обращаться к профессиональным психологам, потому что религия не может заменить профессиональную терапию», — отмечает специалист.

Зона риска

Согласно закону "О свободе совести и религиозных организациях", каждый гражданин имеет право на свое мировоззрение, в том числе религиозное. Украина является поликонфессиональной страной, где кроме канонических верований существует множество протестантских общин, евангельские христиане-баптисты, христиане веры евангельской, адвентисты седьмого дня, "Свидетели Иеговы" и другие. Последние в нашем государстве, в отличие от рф, не являются запретной организацией и не наделены статусом "секты".

Впрочем, существует достаточно других религиозных течений и движений, которые прикрываются духовным наставничеством, занимаясь мошенничеством, изнасилованиями, развращением несовершеннолетних или доведением до самоубийства.

По словам кризисного и экзистенциального психолога, члена Европейского сообщества изучения травматического стресса Петра Вдовкина, сегодня такие структуры активно вмешиваются в жизнь общин под видом евангелизации, созданием так называемых реабилитационных центров для разных категорий граждан, страдающих различными видами зависимостей, бездомных, одиноких людей.

"Во время таких "реабилитаций" нередко используют так называемую трудотерапию, "реабилитантов" привлекают к сооружению новых домов якобы для нужд "церкви". На вопросы к руководителям таких организаций, кому принадлежит земля, правдивого ответа получить почти невозможно. Позже выясняется, что земля и само здание принадлежат "проповедникам" как физическим лицам, а не общине секты. В результате, человека реабилитируют только для жизни в секте. Жизнь сектанта не принадлежит ему, человек живет по чужим правилам и ограничен в своем выборе даже если это касается создания семьи и рождения определенного количества детей", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Признаки того, что человек попал в сети секты, заметить не сложно. В подобных организациях осуществляется влияние на сознание человека через контроль над поведением, мыслями, способом мышления, ограничением доступа к информации, нивелированием личных черт человека, сужением интересов и т.п.

Методы воздействия осуществляются через применение психотехник: гипноза, медитации, методов НЛП, вовлечения в изнурительные задачи без учета интересов человека. Кроме того, в сектах практикуется назначение так называемых наставников, осуществляющих всесторонний контроль над человеком, устанавливающих жесткие правила поведения, контроль над финансами человека и т.д.

Также характерным признаком секты является жесткая иерархия и подчинение правилам организации и ее руководителям, эмоциональная зависимость от лидеров структуры.

"В жилье человека, находящегося под влиянием деструктивных культов, как правило, исчезает любая литература, не касающаяся верований и правил секты. Это приводит к потере контроля над своей жизнью и изменениям в психике. Все чаще человек в быту использует слова из литературы которой нагружают в секте. Говорит об "откровениях", которые якобы приходят от высших сил, которым лицо служит, прибегает к чрезмерным философствованиям", — говорит Петр Вдовкин.

Специалист предостерегает: при наличии таких признаков у человека его близкие должны немедленно обратиться к юристу или правоохранительным органам и психологу. По словам специалиста, помочь человеку, попавшему в сети секты, крайне сложно, но возможно.

Согласно статье 16 закона "О свободе совести и религиозных организациях", прекратить деятельность секты можно, если:

обрядовая или проповедническая деятельность посягает на жизнь, здоровье, свободу и достоинство личности;

если граждан побуждают к неисполнению конституционных обязанностей, грубому нарушению общественного порядка или посягательству на права и имущество государственных, общественных или религиозных организаций;

если религиозная организация угрожает национальной безопасности.

Если во время пребывания в числе участников такой организации гражданин получил физические повреждения или подвергался половому разврату, виновных будут судить по статье 181 Уголовного кодекса. В случае доказательства вины "властители душ" проведут в тюрьме до трех лет. Если же пострадал несовершеннолетний — от трех до пяти лет.