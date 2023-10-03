Будет девальвация? Четыре главных вопроса и ответа о решении НБУ сменить валютный режим

Финальная цель НБУ — вернуться к полноценному инфляционному таргетированию и плавающему курсу

Национальный банк Украины принял решение о смене валютного режима. С сегодняшнего дня курс гривны к доллару США уже не является фиксированным. Это не стало сюрпризом, поскольку НБУ готовился к изменениям в течение нескольких месяцев.

Об этом на своей странице в Facebook написала директор аналитического департамента, главный экономист Dragon Capital Елена Билан. Она объяснила, что это значит, зачем произошла смена режима, что изменится и какие есть риски.

"Основная причина – режим фиксированного курса исчерпал свой стабилизационный потенциал. Население и бизнес начали привыкать к неизменному курсу, чем дальше, тем сложнее было бы отказываться от режима привязки и тем длиннее и рискованнее было бы возвращение к нормальности. Управляемая гибкость курса позволит НБУ активнее ослаблять ограничения на движение капитала, поскольку рынок постепенно будет восстанавливать способность к (ограниченной) самокоррекции. В далекой перспективе курс станет гибким, как до войны, и сможет выполнять функцию предохранителя от внешних шоков", — отметила Билан.

Что изменится

В ближайшие несколько месяцев никаких изменений ждать не стоит. Билан объяснила, что при фиксированном курсе НБУ каждый день продавал столько валюты из своих резервов, сколько нужно для удовлетворения дефицита валюты на межбанковском рынке.

"Теперь НБУ также будет продавать валюту из резервов, но немного меньше или немного больше, чем дефицит валюты на рынке, и позволит официальному курсу двигаться вниз и вверх на дельту, которую в первые недели, скорее всего, вообще трудно будет заметить невооруженным глазом", — сказала экономист.

В дальнейшем НБУ будет увеличивать амплитуду колебаний курса, а их направление будет больше соответствовать изменениям в состоянии платежного баланса и валютного рынка. Будет и девальвация и укрепление.

"Что именно будет преобладать – будет зависеть от массы факторов, среди основных: продолжительность боевых действий, пропускная способность экспортных путей, объемы международной помощи", — объясняет Елена Билан.

Финальная цель НБУ — вернуться к полноценному инфляционному таргетированию и плавающему курсу. Однако учитывая риски войны, это случится нескоро.

Почему изменения произошли сейчас

Нацбанк давно планировал отойти от фиксированного курса и открыто заявлял о своих планах. Экономическая ситуация позволила воплотить эти планы в жизнь. За последние полгода существенно улучшилась.

"Так, зимой НБУ продавал из резервов 3,0 млрд долл. США в месяц, на наличном рынке доллар можно было купить не менее 40 грн, а резервы НБУ едва дотягивали до уровня конца 2021 года. Но летом дефицит валюты на межбанке сократился до 1,5-2,0 млрд долл., резервы Нацбанка пересекли отметку 40 млрд долл. США, обновив исторический (!) рекорд, а наличный курс вплотную приблизился к официальному. В августе-сентябре на валютном рынке наблюдалась некоторая нервозность, наличный курс пополз вверх, НБУ продавал больше валюты на межбанке (2,4-2,6 млрд в месяц), резервы Нацбанка перестали расти. Однако в целом ситуация на рынке остается гораздо лучше, чем в начале года", — подчеркнула эксперт.

Ключевую роль в улучшении сыграла международная помощь. Несмотря на полномасштабную войну у Украины есть полноценная программа с МВФ. С начала года Украина регулярно получала порядка 4 млрд долларов в месяц международной финансовой помощи. Поэтому смену режима ждали уже несколько месяцев.

Какие есть риски

Впереди предстоит тяжелая зима с вероятными обстрелами энергетической систесы и падением экспорта отдельных товаров на фоне сезонного увеличения импорта.

"И вот буквально на выходных кристаллизовались риски недопоступления объемов международной помощи из-за сложной политической ситуации в США. Вряд ли НБУ с его крутой аналитической командой не заметил эти риски. Тот факт, что обычно консервативный Нацбанк решился на смену режиму, свидетельствует о его уверенности в завтрашнем и даже в после завтрашнем дне. Среди основных причин такой уверенности – высокий уровень резервов, сотрудничество с МВФ, новый пакет помощи на сумму 50 млрд евро в 4 года от ЕС. Также не забываем, что продолжают действовать строгие ограничения на вывод капитала, которые НБУ планирует ослаблять в зависимости от ситуации на рынке, но может и усугубить в случае непредсказуемых шоков", — подытожила Билан.

Отметим, что "Телеграф" пообщался с банкирами и узнал их мнение насчет того, стоит ли ждать доллар по 41 гривен. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что экономист Олег Пендзин рассказал, чего украинцам ждать от курса доллара в октябре. Он объяснил, будут ли резкие колебания в середине осени.