Ермак заявил о новой волне российской дезинформации: "Они не достигнут своего"

Противник намного слабее и уязвимее чем раньше и пытается сделать все, чтобы заморозить войну

Украина фиксирует попытки врага запускать дезинформацию о войне, боеприпасах и в целом способности ВСУ далее показывать успехи на поле боя. Однако ответ на это довольно прост — Украине всегда будет чем уничтожать российского врага.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, россияне на самом деле хотят заморозить войну, поскольку сейчас они намного слабее и уязвимее, нежели ранее.

"Но задача Украины – освобождение наших территорий. У ВСУ есть успехи на фронте, западная коалиция сильна, несмотря на российскую ложь. Мы работаем с партнерами по усилению санкций", — отметил Ермак.

Он также добавил, что планы россиян не будут выполнены. Они не достигнут своего, сколько бы ресурсов и времени не пытались тратить на "создание параллельной реальности своей машиной пропаганды".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне запустили в сети фейк о "черной трансплантологии" в Украине. Соответствующий ролик был опубликован сразу с английскими субтитрами, потому как расчет был на заграничную аудиторию.