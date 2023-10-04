НЕСТ о скандале вокруг REITER HALL: "Главной миссией компании является сохранение объектов культурного наследия и придания им новой жизни"

Девелопер пожаловался на информационные атаки и представил все разрешительные документы на строительство нового бизнес-центра в исторической части города

В рамках нового проекта REITER HALL в столице (ул. Рейтарская) запланирована именно реставрация исторического фасада для восстановления его аутентичного вида 1914, а также строительства нового современного объема в дворовом пространстве, благодаря чему упадочная локация сможет получить новую жизнь и продолжить свою историю. Все же строительные работы, которые осуществляет на площадке компания НЕСТ – законные, разрешенные и согласованные органами власти, говорится в заявлении девелопера, передает "Обозреватель".

Как отмечает НЕСТ, данный проект в 2021 г. застройщик купил у австрийской группы компаний UNIQA, а "на дату приобретения вся проектная документация была согласована в установленном законодательством Украины порядке, а Разрешение на выполнение строительных работ № КВ11412243239 получено еще 11 декабря. Еще тогда НЕСТ особое внимание уделил идее REITER HALL, над которой кроме украинских архитекторов работало известное шведское архитектурное бюро.

"Были получены соответствующие разрешения Министерства культуры и информационной политики Украины №1/23.З от 16.01.2023 года и Департамента охраны культурного наследия ВО КГС (КГГА). Согласно Охранному договору на памятник культурного наследия по адресу: ул. Рейтарская, 37-А, г. Киев и согласно Приказу Министерства культуры Украины № 416/0/16-11 от 06 июня 2011 года, дом Киевского уездного земства по улице Рейтарской, 37А в г. Киеве, занесен в Государственный реестр недвижимых памяток Украины как памятник архитектуры, истории по категории местного значения (охранный номер 644-Кв)", – отмечает стройкомания.

Также девелопер добавляет, что согласно указанному Приказу Минкульта, Флигель 37А и флигель усадьбы Б по ул. Рейтарской признаны не подлежащими внесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, поскольку не отвечают критериям, определенным действующим законодательством Украины".

НЕСТ также уточнил, что имущественный комплекс состоял именно из трех зданий:

дом 37А – памятник архитектуры;

дом 37А’ (флигель дворовый);

флигель 37Б (был демонтирован предыдущим владельцем в 2015 году как аварийный).

"По состоянию на сегодняшний день НЕСТ выполняет работы согласно утвержденному и многократно проверенному качеству проекту, которым и предусмотрена замена двух нефункциональных дворовых зданий на одно гармоничное, а с точки зрения технологичности, инновационности и энергоэффективности – уникальное здание… Подчеркиваем, что все запланированные изменения производятся исключительно с учетом действующего в Украине законодательства и градостроительных ограничений. Мы уверены, что это превращение станет гордостью города", – отмечает девелопер.

В то же время компания заявляет, что "на проект REITER HALL активно осуществляется целенаправленная информационная атака "активистов", которые, по нашему мнению, под прикрытием заботы о культурном наследии дезинформируют граждан и местные власти для давления на бизнес и реализации своих личных целей".

"Действия вышеуказанных лиц напрямую препятствуют нам в реализации проекта REITER HALL, а своими протестами и распространением недостоверной информации о статусе здания они приводят к системному ущербу для государства, поскольку ставят под сомнение правомерность предоставленных ими документов, а также для города, поскольку результатом таких действий становятся заброшенными зданиями, которые делают их невыгодным для любых международных или местных инвестиций и в целом для рынка недвижимости, который должен активно функционировать, а не бороться с произволом», – говорится в заявлении НЕСТ.

Компания напоминает, что за 26 лет она зарекомендовала себя как надежный девелопер, хранящий существующую историю, творящий новую и работающую исключительно в правовом поле.

Главной миссией компании является сохранение объектов культурного наследия и придание им новой жизни, действуя при этом в рамках действующего законодательства Украины. придать новую жизнь историческим зданиям", – подчеркивает застройщик.

При этом НЕСТ в качестве аргумента своих успешных проектов в исторической части Киева напомнила о возведенных бизнес-центрах "Евразия" на Жилянской, Михайловской, 7, HILLFORT Business Mansion и Ренессанс (возведение здания датируется 1898 г.).