Зеленский примет участие в важном форуме за границей: ожидаются хорошие новости для Украины

Участие Зеленского не разглашалось заранее

В четверг, 5 октября, президент Владимир Зеленский примет участие в саммите Европейского политического сообщества в испанском городе Гранада. Ожидается, что европейские лидеры подтвердят там свою долгосрочную поддержку Украине. Форум, призванный способствовать сотрудничеству между более чем 40 странами, создан в прошлом году после вторжения россии в Украину.

Как пишет Reuters, приезд Зеленского не афишировалось из соображений безопасности. Официальные лица, знакомые с планами, заявили, что он примет участие в саммите. Это даст возможность президенту Украины призвать к более быстрым поставкам необходимой военной помощи, например, систем противовоздушной обороны.

Отмечается, что встреча в Гранаде также дает таким лидерам, как президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, шанс подтвердить свою приверженность Украине. Это особенно актуально сейчас, когда политическая нестабильность как в США, так и в Европе вызвала сомнения в продолжении поддержки.

Как сообщал "Телеграф", президент США Джо Байден обратится к американскому народу и Конгрессу США с "большой речью". Ее цель — донести до американцев важность продолжения финансовой помощи Украине в сфере безопасности.