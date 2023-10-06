Главу Хозсуда Киева Босого от проверки НАПК могли спасти "покровители" из ОП – блогер

Национальное агентство по предотвращению коррупции могло отказаться проверять декларации председателя Хозяйственного суда г. Киева Вадима Босого из-за давления со стороны Офиса Президента. Об этом говорится в блоге Сергея Бондаренко на сайте Цензора. Журналисты, в частности, приводят факты вероятного незаконного обогащения Босого и аргументы НАПК, почему оно не намерено проводить соответствующие проверки деклараций чиновника.

В частности, автор цитирует переписку по делу Босого общественных активистов из НАПК, где речь идет о вероятно фиктивном разводе судьи (имеет второго ребенка от "бывшей" жены через три года после "развода", записывает на нее ряд объектов недвижимости и автомобили, которыми потом пользуется сам и т.п.). При этом НАПК отказывается рассматривать дело и проверять декларации судьи, ссылаясь на военное положение. "В период действия военного положения или состояния войны какие-либо проверки своевременности и полноты представления каких-либо отчетов или документов отчетного характера уполномоченными органами не осуществляются", говорится в ответе НАПК.

"Стоит отметить, что такая трактовка законодательства несколько манипулятивна. Ведь ограничения по проведению проверок во время военного положения касаются исключительно деклараций, срок подачи которых приходится на период действия военного положения. А поскольку обращение активистов касается периодов до 2021 года — ничто не мешает НАПК провести соответствующие проверки. Тем более, что закон "О предотвращении коррупции" не содержит никаких ограничений по осуществлению НАПК своих функций в период военного положения", — пишет Бондаренко.

Блогер предполагает, что решение в НАПК могли принять под давлением Офиса Президента. "Для главы НАПК Александра Новикова такие дела, как дело Вадима Босого – это один из индикаторов прозрачности и эффективности деятельности агентства. В частности, в недавно обнародованном аудиторском отчете о работе ведомства говорится о неэффективности механизма "быстрых" проверок вместо надлежащего контроля правильности и полноты заполнения деклараций", а также о фактической зависимости НАПК от решений и "пожеланий" Офиса Президента. Даже независимый аудит фиксировал факты нежелания НАПК самостоятельно проводить глубинные проверки, мониторинг и отслеживание конфликта интересов там, где они обязаны делать это по закону", — говорится в материале .

Бондаренко допускает, что случай с судьей Босым именно из этой серии. "Тем более, что он сам — как рассказывают источники в его окружении — в последнее время неоднократно кичился знакомством с "сильными мира" с Банковой", — добавляет автор.

Кроме того, по его мнению, еще одна особенность дела Босого состоит в том, как оно выглядит в контексте претензий международных партнеров Украины к борьбе с коррупцией, точнее её отсутствию. "Еще летом Владимир Зеленский своим указом обязал усилить ответственность за коррупцию именно в судах. "Должны быть проверки добродетели судей, и не только перед назначением на должность", заявил тогда глава государства на фоне скандала со взяткой главе Верховного суда. Однако, как показывает история с главой Хозяйственного суда Киева, на нижних звеньях вопросы незаконного обогащения стоят не менее остро, чем на вершине судейской пирамиды", — говорится в тексте.

Если данные о Босом подтвердятся, речь может идти о фиктивном разводе и, соответственно, о сокрытии доходов и о незаконном обогащении (это статья 368-2 УК Украины, санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности на срок до 3 лет), пишет автор.