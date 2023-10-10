ГАСУ уничтожает ключевое оборонное предприятие государства КБ "Луч", а Шмигаль и Кабмин не вмешиваются, игнорируя постановление ВР – Яровая

Государственное конструкторское бюро "Луч", одно из ключевых предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса (именно КБ "Луч" является производителем ракет "Нептун", которыми потопили крейсер "Москва"), уничтожает Государственная аудиторская служба при молчаливом согласии Кабмина и Премьер- министра Украины Дениса Шмыгаля. Об этом заявила известная волонтер, член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая.

Она подчеркнула, что еще в сентябре Верховная Рада конституционным большинством голосов приняла постановление №10071, обязывающее Кабмин гарантировать исполнителям государственных контрактов по оборонным закупкам компенсацию всех экономически обоснованных расходов, а также суммы прибыли.

"Несмотря на принятое постановление, к государственному предприятию, которое включено в ракетную программу, КБ "ЛУЧ", единственное выпускающее ленты, корсары, ольхи, нептуны, снова пришла кто? Правильно, Госаудитслужба. И не поверите, снова с каким вопросом: прибыль в пределах, установленных государством, равна убыткам государства", — написала Яровая на своей странице в Фейсбук.

По словам волонтера, это уже третья проверка предприятия со стороны ГАСУ, цель которой – остановить производство критически важного для фронта оружия.

"А КМУ прикинулся мертвым вместе с Премьер-министром, который должен выполнять Постановления Верховной Рады, вместе с Министром финансов, в подчинении которого находится Госаудитслужба. И делает вид, что угроза работы государственной ракетной программе никоим образом не отражается на безопасности государства в целом, и каждого из нас в частности", — подчеркнула Яровая.

Она подчеркнула, что Кабмин буквально игнорирует решение парламента. И это чревато не только уничтожением ключевого оборонного предприятия, но и потерей государственности.

"Против ракет, которыми посыпают наши мирные города наши враги, невозможно воевать с автоматом. Если это кому-то в КМУ или Госаудитслужбе непонятно, то у меня только один вопрос. Уважаемая исполнительная ветвь власти, если у вас в планах сдать страну, то вы об этом прямо скажите, мы начнем двигать в сторону границы", — написала Яровая.