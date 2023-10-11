В боях за Донбасс погиб второй доброволец из Финляндии

Родственникам воина уже сообщили о его гибели

В боях за Украину с начала полномасштабной войны погиб второй доброволец из Финляндии. Трагедия случилась на востоке Украины, в направлении Кременной Луганской области.

Представители Вооруженных сил Украины уже сообщили родственникам о гибели военного. Об этом пишет Yle.

Отмечается, что защитник был родом из Восточной Финляндии. Он работал в спасательной отрасли. На бывшем рабочем месте мужчины вывесили траурный флаг в память о нем.

В то же время в Министерстве иностранных дел Финляндии заявили STT, что пока точно не могут подтвердить и информацию о гибели своего гражданина на войне в Украине.

"По оценкам полиции охраны, десятки солдат из Финляндии отправились в Украину, чтобы защищать страну от нападения России. Финские бойцы воевали, например, в Запорожской области, Киеве и Харькове", — говорится в материале издания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне 2023 года стало известно о смерти первого финского добровольца. Он занимался оказанием помощи раненным бойцам и спасая других военных погиб сам. Его имя не было раскрыто общественности. Известно лишь, что ему даже не было 30 лет.