Цена штурмов: Донецку грозит вспышка инфекции из-за тел оккупантов на улицах

Морги Донецка уже переполнены

После начала наступления оккупантов на Авдеевском направлении, потери войск рф значительно возросли. Сотни россиян ежедневно доставляют в морги временно оккупированного Донецка.

Как сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на информацию, полученную от украинского подполья, неудачные попытки штурмовых действий оккупантов на украинские позиции обернулись оккупантами огромными потерями. Отмечается, что в моргах Донецка критически не хватает места, тела россиян складівают в коридорах и во дворах.

"Местные работники бьют тревогу из-за угрозы эпидемической вспышки инфекции, ведь тела оккупантов складывают в коридорах, на улице и других помещениях, которые не приспособлены для соответствующего хранения", — говорится в сообщении.

По данным ЦНС, кроме неудачных штурмов, оккупанты понесут потери из-за работы партизан. "Подполье помогает Силам обороны эффективно поражать объекты врага в тылу временно оккупированных территорий. Каждый успешный удар артиллерии – это приближение освобождения наших территорий от захватчиков", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун объяснил, зачем россияне пытаются захватить Авдеевку. На этом направлении враг бросил множество пехоты, а также бронетехники.