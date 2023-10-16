СЕО IDS Ukraine Марко Ткачук для Forbes: "Стабильная команда и прозрачная деятельность — залог устойчивости компании"

Стабильная команда опытных управленцев "Моршинской" удвоила масштабы ее бизнеса в 2004-м, в последующие годы вывела ее на первое место в области производства напитков и воды, провела компанию через вызовы пандемии и войны и готова довести ее рыночную стоимость до полумиллиарда долларов США.

В настоящее время IDS Ukraine — прозрачная компания с международными стандартами бизнеса, стоящая в одном ряду с такими международными FMCG-гигантами, как Nestle, Danone, PepsiCo и Coca-Cola.

Об этом рассказал СЕО IDS Ukraine Марко Ткачук в эфире Business Breakfast с главным редактором Forbes Ukraine Владимиром Федориным. Как известно, в 2013 году Forbes Ukraine назвал руководителя компании-производителя "Моршинской" лучшим СЕО Украины.

IDS Ukraine — это лидер рынка напитков. Эта компания будет входить в десятку европейских лидеров, станет в один ряд с такими монстрами, как Danone и Nestle. Я пришел в эту компанию в 2004 году с тем, чтобы за три года она стала в два раза больше и была продана стратегическому инвестору. Это мы еще не реализовали, но можем", — сказал Марко Ткачук.

По его словам, залог устойчивого роста IDS Ukraine и его брендов, занимающих 40% рынка воды и напитков, — стабильная многолетняя команда профессионалов. "Мы всегда ставили на людей. Опыт показал, что это не лозунг. Люди делают бизнес — это чрезвычайная реальность. И не раз мы говорили, что наша команда управленцев работает здесь 19 лет вместе", — пояснил СЕО IDS Ukraine.

Марко Ткачук подчеркнул, что компания работает по стандартам прозрачности, принятым среди глобальных бизнес-флагманов. IDS Ukraine проходили до войны регулярные аудиты у мировых компаний "большой четверки".

Главной целью в настоящее время компания определяет сохранение нормальной деятельности, которая поможет поддерживать страну в противостоянии врагу, преодолевать гуманитарные вызовы войны, сохранить инвестиционную привлекательность IDS Ukraine: "Удержать этот актив, работая на хорошем уровне, чтобы развиваться, платить налоги. Цели государства, менеджмента и неподсанкционных акционеров полностью совпадают: мы хотим сохранить работающий актив. Мы хотим, чтобы он работал, чтобы государству было что продать, заработать нормальные деньги и вложить их в восстановление экономики".

"Мы могли бы разогнать [капитализацию] компании до полумиллиарда [ долларов США ]. Дайте нам время — мы это сделаем", — сказал Ткачук, отвечая на вопрос, сколько может стоить IDS Ukraine.

Даже несмотря на сложные обстоятельства военного времени, менеджмент IDS Ukraine почти вернул довоенные объемы бизнеса, имеет планы по расширению рынков, внедрению инновационных продуктов и экспорту. В настоящее время "Моршинская" провела необходимые трансформации, которые позволят на системной основе запускать новые продукты и занимать новые рынки: "Война немного поменяла планы, но мы имеем возможность экспериментировать — это постоянное движение, пробы и эксперименты, инновации для нас и для рынков. Постоянное движение вперед требует такого экспериментаторства.

По словам Ткачука, у компании есть серия продуктов, которые вскоре выпустит на рынок.